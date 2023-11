PODIZANJE SVIJESTI O RAKU DOJKE Upute i preporuke za rano otkrivanje, prevenciju i liječenje

Listopad je tradicionalno posvećen podizanju svijesti o raku dojke, promicanju važnosti ranog otkrivanja i prevencije ovoga zdravstvenog problema. U moru informacija o prevenciji raka dojke, važno je dobiti pouzdane informacije i savjete stručnjaka, stoga je u osmom podcastu Diva.hr Večernjeg lista, voditeljica Anita Galić ugostila prof. dr. sc. Damira Eljugu, spec. ginekologije, subspec. gin. onkologije, predsjednika Hrvatske lige protiv raka i suradnika Poliklinike Eljuga Affidea, inače prepoznatljivo ime javnog zdravstva i renomiranog stručnjaka za prevenciju i liječenje raka.

Danas, više nego ikad prije postoji mogućnost rano otkriti bolest brojnim metodama poput redovitog samopregleda, odlaska na pregled kod liječnika i preventivnih screeninga, a ako se bolest i ustanovi, rano otkriveni rak dojke liječi se vrlo uspješno, samim time pacijentice lakše podnose terapiju i više od 90% posto ih se može izliječiti.

Također, ranim otkrivanjem bolesti postavlja se vjerojatnost za duže preživljavanje, ali i bolju kvalitetu života oboljelih žena. U dijagnostici se koristi klinički pregled, samopregled dojki, mamografija i ultrazvučni pregled, a konačna dijagnoza postavlja se patološkim pregledom uzorka tkiva dojke. Važno je da se razbiju strahovi odlaska k liječničku, ali i pošalje snažna poruka da ne odgađamo odlazak na preglede jer pravo vrijeme je – sada!, piše Diva.hr.

Samopregled - najjednostavnija metoda

Samopregled je jedna od prvotnih i najjednostavnijih metoda kojom se pravovremeno može otkriti rak dojke, a preporuka je da se sa samopregledima započne već od dvadesete godine života, barem jednom mjesečno. Upravo kako bi se podigla svijest ranog otkrivanja i prevencije, provode se programi osnovani za pomoć ženama nakon operacije, tijekom liječenja i rehabilitacije, poput Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, koji se u Hrvatskoj provodi od 2006. godine, i Liga za borbu protiv raka, koja je 1992. godine na glavnoj skupštini Društva europskih liga primljena u punopravno članstvo.

Uz već navedene programe, otprije osam godina u Hrvatskoj se održava i Dan dojki & BRA Day (engl. Breast Reconstruction Awareness Day) posvećen ponajprije edukaciji kako sačuvati zdrave dojke, kako najbolje izliječiti oboljele dojke te osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije ako je dojka uklonjena zbog raka.

Naime, upravo rekonstrukcija dojke zahvat je koji ženi vraća psihofizičku cjelovitost i pozitivno utječe na izlječenje, a razlikuju se dvije vrste rekonstrukcije – primarna, koja se izvodi odmah nakon operacije i sekundarna koja se obavlja nakon izlječenja karcinoma dojke.

"Ova je kampanja velik iskorak i stvarno mnogo znači svim ženama. Uspjeli smo senzibilizirati zdravstvenu politiku, a žene koje trebaju obaviti operaciju nakon što je postavljena dijagnoza imaju mogućnost rekonstrukcije. Riječ je o postupku koji ima veoma važnu ulogu za psihičko stanje pacijentice", objašnjava prof. dr. sc. Damir Eljuga te dodaje kako prije osam godina, kada se krenulo s obilježavanjem, postotak primarnih i sekundarnih rekonstrukcija bio je dosta nizak, od 10 do 12%, a danas se bilježi gotovo 40%.

Naglasio je da žene znaju da postoji mogućnost rekonstrukcije i da uglavnom biraju one centre (gotovo svi u Hrvatskoj) koji imaju ekipe koje izvode zahvat rekonstrukcije dojke.

Nakon što je dijagnoza postavljena, prema riječima prof. dr. sc. Eljuge za Diva.hr, iznimno je važno oboljelim ženama pružiti podršku i otvoreno komunicirati o bolesti i liječenju te im jasno staviti do znanja da je stručni tim liječnika uz njih na putu izlječenja. Također, ističe važnost podrške obitelji, ali i žena koje su same prošle slično iskustvo te imale pozitivan ishod liječenja.

"Kroz godine sam spoznao da žene koje pobijede bolest su one koje su imale podršku članova obitelji, a to je izuzetno važno, kada su djeca, suprug i bližnji bili uz njih. Kod žena koje imaju podršku članova obitelji, one kao da polete, najvećim krilima i kao da kažu „ja ostajem sa svojom obitelji, ja sam pobijedila“, zaključuje prof. dr. sc. Eljuga.

Kako je žensko zdravlje vrlo široko područje, dm-ov podcast u goste poziva razne hrvatske stručnjake, a u emisijama se ima prilike čuti njihova mišljenja, korisne savjete i preporuke.