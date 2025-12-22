Podignuta optužnica zbog zamračenih 2 milijuna eura iz EU fondova. Netko u međuvremenu vratio pare

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) podigao je optužnicu protiv dviju osoba i jednog trgovačkog društva zbog subvencijske prijevare, u predmetu koji uključuje sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), poručio je EPPO na svojim stranicama, prenosi Jutarnji.

- Kako je ranije objavljeno, okrivljenici su se u razdoblju od 2018. do siječnja 2025. u ime okrivljenog trgovačkog društva prijavili na Poziv financiran iz EFRR-a. Svrha poziva bila je izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP). Projektni prijedlog trgovačkog društva uključivao je izgradnju i opremanje nove tvornice za proizvodnju čeličnih konstrukcija, što bi mu omogućilo proširenje kapaciteta i objedinjavanje proizvodnog procesa na jednom mjestu.

Okrivljenici su u prijavi procijenili troškove projekta na iznos od 7.082.885,56 EUR, od čega je iznos od 5.938.029,72 EUR predstavljao prihvatljive troškove. Zatražena potpora iz sredstava EU-a pokrila bi 33,2 % prihvatljivih troškova, što je ukupno iznosilo 1.948.505,83 EUR.

Istragom je utvrđeno da su okrivljenici potrošili dobivena bespovratna sredstva u svrhe za koje nisu bila odobrena, odnosno da nikada nisu namjeravali proizvoditi čelične konstrukcije, nego su dogovorili da će tvornicu dati u zakup drugom trgovačkom društvu, pa su izgled i funkcionalnosti tvornice prilagodili potrebama tog trgovačkog društva.

Okrivljeno trgovačko društvo je tijekom istrage u cijelosti vratilo iznos nepripadno pribavljene imovinske koristi od 1.948.505,83 EUR.

Sve se osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.

EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije, podsjeća EPPO na kraju.