PODIGNUTA OPTUŽNICA Organizirana prijevara u Dalmaciji: Lažni bankari i “istražitelji” uzeli 63.400 eura

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je, nakon provedene istrage, optužnicu protiv dvojice državljana Bosne i Hercegovine (rođenih 1981. i 1974. godine) zbog kaznenog djela prijevare.

Optužnica je podignuta pred Općinskim sudom u Šibeniku, a okrivljenicima se na teret stavlja da su u razdoblju od 2. listopada do 21. prosinca 2025. godine na području Ploča, Šibenika i Drniša djelovali zajedno i po prethodnom dogovoru s još jednom muškom osobom, s ciljem stjecanja znatne nepripadne imovinske koristi.

Prema navodima optužnice, treća osoba je, prema njihovom dogovoru, telefonom kontaktirala više oštećenika te im se lažno predstavljala kao djelatnik banke, policijski istražitelj i djelatnik USKOK-a. Oštećenike je dovodila u zabludu tvrdeći da moraju podići novac sa svojih bankovnih računa i predati ga osobama koje će doći na njihove adrese.

Nakon toga su, kako se navodi, okrivljenici dolazili na adrese oštećenika i preuzimali novac. Na taj su način, prema optužnici, pribavili protupravnu imovinsku korist, dok je oštećenicima pričinjena ukupna šteta od 63.400 eura.

U optužnici je predloženo i produljenje istražnog zatvora za obojicu okrivljenika, i to zbog opasnosti od bijega te mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.