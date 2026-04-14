Poderani dres Tadeja Pogačara prodan za rekordnih 95.100 eura u humanitarne svrhe

Potpisani i poderani dres u kojem je slovenski biciklist Tadej Pogačar pobijedio na ovogodišnjoj utrci Milano – Sanremo prodan je na aukciji za rekordnih 95.100 eura. Kako navodi stranica domestiquecycling.com, cjelokupan iznos bit će doniran u humanitarne svrhe.

Aktualni svjetski prvak do pobjede je stigao unatoč padu 32 kilometra prije cilja. Uz pomoć momčadskih kolega brzo se vratio u vodeću skupinu te na kraju ipak slavio na jednoj od najprestižnijih jednodnevnih utrka.

Nakon završetka utrke, oštećeni dres potpisali su Pogačar i svi njegovi timski kolege, a potom je stavljen na dražbu. Početna cijena iznosila je 1000 eura, no interes kolekcionara podigao je konačnu vrijednost na čak 95.100 eura, što predstavlja najveći iznos ikad plaćen za jedan biciklistički dres.

Prikupljena sredstva bit će uplaćena u Pogačarovu humanitarnu fondaciju, koja pomaže mladim sportašima i djeci oboljeloj od teških bolesti.

Ovo nije prvi put da predmeti povezani s Pogačarom postižu visoke cijene na aukcijama. U prosincu je njegov bicikl, kojim je tijekom prošlogodišnjeg Tour de Francea vozio uspon na Mont Ventoux, na dražbi kuće Sotheby's prodan za čak 163.430 eura, znatno iznad njegove uobičajene tržišne vrijednosti.