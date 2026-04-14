U Engleskoj pronađen kostrur bebe star 300 godina

Produbljuje se misterij oko posmrtnih ostataka dječaka pronađenih ispod poda kuće u Bishop Aucklandu u Engleskoj 2024. godine. Iako je kostur bio umotan u novine iz 1910. godine, radiokarbonsko datiranje pokazalo je da je dijete, kojem je oko vrata bila omotana uzica, vjerojatno živjelo čak 300 godina ranije, rečeno je na istrazi. Dijete je za potrebe istrage nazvano "Beba Auckland", piše The Guardian.

Početak istrage

Istraga o smrti djeteta otvorena je danas na mrtvozorničkom sudu. Posmrtne ostatke otkrio je građevinski radnik u srpnju 2024. godine ispod podnih dasaka viktorijanske kuće u Bishop Aucklandu. Dječak je bio umotan u novine iz 1910. godine, a oko vrata mu je bila vezana uzica. Isprva se pretpostavljalo da je beba rođena otprilike te godine, no misterij se produbio kada je na istrazi rečeno da radiokarbonsko datiranje upućuje na to da je najvjerojatnije živjela u razdoblju između 1726. i 1812. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mrtvozornik je službeno predao ostatke djeteta kako bi se mogao održati sprovod. Na sudu je rečeno i da obdukcijom nije bilo moguće utvrditi uzrok smrti.

Policijski napori i nepoznanice

Policija je nakon pronalaska ostataka prije dvije godine pokrenula istragu, zaključivši da tijelo "nije bilo dirano niz godina". Zbog datuma novina, službenici su najavili da će pokušati pronaći zapise o vlasništvu kako bi otkrili tko je u kući živio između 1900. i 1920. godine. Glavna inspektorica tada je izjavila: "Usredotočena sam na to da otkrijemo tko je beba, što se dogodilo i kako je dospjela pod podne daske te kuće. Čim budemo u mogućnosti, odlučna sam u namjeri da se ovoj maloj bebi osigura primjeren i dostojanstven sprovod."

Za BBC je dodala kako je istraga bila zahtjevna i oslanjala se na znanost. "Moja je dužnost biti glas tog djeteta", rekla je. Dvije godine kasnije, misterij je i dalje nerazjašnjen, no potvrđeno je da će se sprovod održati.

Forenzički nalazi

Nakon forenzičke obdukcije, uzrok smrti naveden je kao neutvrđen. "Policija u Durhamu provela je radiokarbonsko datiranje i DNK analizu. Međutim, posmrtni ostaci bebe nisu mogli biti identificirani. DNK analizom potvrđeno je da je beba bila muškog spola", rekla je Clough, piše The Guardian.

Na istrazi je rečeno da je uzica bila tri puta omotana oko dječakova vrata. Novine u koje je bio umotan bile su izdanje lista The Umpire od 19. lipnja 1910., popularnih nedjeljnih novina koje su se tiskale u Manchesteru. Vjeruje se da kostur pripada donošenom djetetu, starom oko 40 tjedana, a nije bilo moguće utvrditi je li mrtvorođeno. Jedna vrsta radiokarbonskog datiranja pokazala je da je beba rođena prije prvih testiranja atomske bombe 1945. godine, dok je druga, preciznija metoda, kao najvjerojatnije razdoblje života navela ono između 1726. i 1812. godine.