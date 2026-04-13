Dinamo dovodi jednog od najboljih igrača Rijeke?

Stjepan Radeljić (28) mogao bi ovog ljeta ostvariti najveći transfer u karijeri jer je za njega zainteresiran zagrebački Dinamo, piše SportSport.ba. Budući da mu istječe ugovor s Rijekom, 28-godišnji branič na kraju sezone postaje slobodan igrač, što mu otvara vrata za prelazak na Maksimir.

Bosanskohercegovački portal smatra da bi Dinamo tijekom ljetnog prijelaznog roka mogao ostati bez jednog stopera. Navode kako Scott McKenna (29) i Sergi Dominguez (21) privlače pozornost europskih klubova, pa bi jedan od njih mogao napustiti klub. Modrima bi u tom slučaju bila potrebna nova imena u obrambenoj liniji, a čelnici kluba spremni su angažirati Radeljića, tvrdi SportSport.ba. Ostaje za vidjeti hoće li stasiti branič prihvatiti ponudu iz Zagreba.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uspješne godine na Rujevici

Radeljić je član Rijeke od ljeta 2023. godine, a s klubom je prošle godine osvojio dvostruku krunu. Iako se i ranije nagađalo o njegovu odlasku u Dinamo, do toga nije došlo. Ugovor s Rijekom još nije produljio, pa bi klub mogao napustiti kao slobodan igrač.

Za momčad s Rujevice odigrao je ukupno 110 utakmica, u kojima je upisao pet pogodaka i šest asistencija.