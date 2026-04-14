Počinje prodaja ulaznica za utakmicu između Hajduka i Osijeka na Poljudu

Ulaznice za utakmicu Hajduk – Osijek u prodaji su od danas, a susret će se igrati u utorak, 21. travnja, s početkom u 18:45 na Poljudu.

Navijači ulaznice mogu kupiti putem interneta na platformi hajduk.mojekarte.hr, kao i na više fizičkih prodajnih mjesta. Na raspolaganju su Odjel za članstvo, koji radi od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, dok će na dan utakmice biti otvoren od 12:45 do 18:45 sati.

Ulaznice su dostupne i u fan shopovima na Rivi, u Jokeru, Mall of Splitu, Makarskoj i Zadru.

Iz kluba su podsjetili i na mogućnost "Sidi na moje misto", putem koje pretplatnici koji neće moći prisustvovati utakmici svoje mjesto mogu ustupiti drugima preko službene web stranice.

