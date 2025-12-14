Pod utjecajem alkohola romobilom sletio na kolnik i teško se ozlijedio, izmjerili mu 2,85 promila

Jučer, 13. prosinca, oko pola noći u Vodicama u ulici Hrvatskih boraca dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač romobila teško ozlijeđen.

Prometna nesreća dogodila se kada je 40-godišnji muškarac, upravljajući osobnim prijevoznim sredstvom – romobilom, bio pod utjecajem alkohola od 2,85 promila, priopćila je PU šibensko-kninska.

U trenutku nesreće na glavi nije imao zaštitnu kacigu, niti je bio označen reflektirajućim prslukom, reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Kretao se površinom koja nije namijenjena kretanju osobnih prijevoznih sredstava.

Vožnju nije prilagodio osobinama i stanju ceste te vidljivosti i preglednosti, iako su uvjeti bili otežani – noć, nepregledni oštri lijevi zavoj na cesti s padom do osam posto, kao i kolnik mokar od vlage i magle.

Zbog neprilagođene brzine nije mogao pravodobno zaustaviti vozilo niti postupiti prema prometnim pravilima ili prometnoj signalizaciji. Uslijed navedenog izgubio je kontrolu nad upravljačem te je s romobilom pao na kolnik.

U Općoj bolnici u Šibeniku vozaču su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Od vozača je privremeno oduzeto osobno prijevozno sredstvo do donošenja odluke o prekršaju.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 40-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog.