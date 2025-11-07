Pod "gasom" i preko pune linije, evo koliko 26-godišnjakinja mora uplatit u državni proračun

Policijski službenici Policijske postaje Metković su sinoć, 6. studenoga, u 22,45 sati tijekom nadzora prometa na državnoj cesti D-8 u mjestu Podgradina uočili prometni prekršaj koji je počinio vozač osobnog vozila BiH nacionalnih oznaka.

Vozilo je nepropisno skretalo preko pune uzdužne linije na benzinsku postaju.

Prometnom kontrolom je utvrđeno da vozilom upravlja 26-godišnja državljanka Republike Hrvatske koja ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, a provedenim alkotestiranjem joj je izmjerena koncentracija alkohola od 1,29 g/kg.

Vozačica je isključena iz prometa i zadržana u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je sankcionirana sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama novčanom kaznom od 720,00 eura i dvomjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.