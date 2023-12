POD BOR, SAVRŠEN DAR JE BON! Posebice za ljubitelje kazališnih druženja na najvećem splitskom kazališnom festivalu Teatar uz more

Savršen poklon za sve ljubitelje kazališta je tu.

Osluškujući prijedloge naše drage publike, ove godine Teatar uz more u svoju je ponudu uvrstio kupnju bona ( u vrijednosti od 20, 50 ili 100 Eura) s kojim možete razveseliti sve ljubitelje kazališta. Poklon bon moguće je kupiti online na https://www.entrio.hr/event/teatar-uz-more-poklon-bon-16503 i na blagajni dvorane Lora.

Kupljeni bon vrijedi godinu dana od dana kupnje te donosioci bona sami biraju u bogatom cjelogodišnjem repertoaru Teatra uz more za koje izvedbe ga žele iskoristiti.

U blagdanskom ozračju zajedno s našim medijskim partnerom Dalmacija Danas nagrađujemo jednog čitatelja Poklon bonom od 40 eura. Našoj divnoj publici i onima koji će to tek postati želimo sve najljepše povodom nadolazećih blagdana te se veselimo novim druženjima na Teatru uz more - Tadija Kolovrat, izvršni producent Teatra uz more.