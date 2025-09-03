Počinju upisi u Učenički dom Braća Radić, evo što trebate znati

Upisi u Učenički dom Srednje škole Braća Radić Kaštel Štafilić-Nehaj održat će se u zgradi Učeničkog doma na adresi: Put poljoprivrednika 5, Kaštel Štafilić-Nehaj. Upisnice i pripadajuća dokumentacija zaprimat će se 4. i 5. rujna 2025. od 9:00 do 14:00. sati.

Dostava dokumentacije:

Dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom (dostavljaju se putem domovi.e-upisi.hr) 1. – 2.9.2025.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom 4.9. – 5.9.2025.

Dokumenti se mogu dostaviti elektroničkim putem domovi.e-upisi.hr ili dolaskom u učenički dom.

Potrebna dokumentacija:

Upisnica (dostavlja se elektronički putem domovi.e-upisi.hr učitavanjem u sustav ili osobno dolaskom u Učenički dom na propisani datum.)

Potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom (dostavlja se elektronički putem domovi.e-upisi.hr učitavanjem u sustav ili osobno dolaskom u školu na propisani datum.)

Potpisan ugovor o međusobnim pravima i obvezama (dokument šalje Učenički dom putem e-maila, roditelj/skrbnik ga tiska, potpisuje te skeniran vraća u Učenički dom ili ga potpisuje dolaskom u Učenički dom).

Dostava dokumenata:

Upisnice i liječničke potvrde moguće je:

učitati u sustav e-upisa

skenirane dokumente poslati elektroničkom poštom

U slučaju slanja elektroničkom poštom potrebne dokumente popuniti, potpisati, skenirati te (potpunu dokumentaciju) s e-mail adrese roditelja/skrbnika poslati elektroničkom poštom na e-mail: ssbracaradic1@gmail.com.

Napomena: Dokumente može poslati samo roditelj/skrbnik

Roditelj/skrbnik je u e-poruci dužan dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola u slučaju potrebe mogla kontaktirati, ili sve donijeti osobno u Učenički dom

Osim navedenog potrebno je dostaviti:

potvrdu uplate prve mjesečne rate za smještaj u domu (83,62€ za učenike koji imaju prebivalište na teritoriju RH, ili 167,24€ za one kojima je prebivalište na teritoriju neke treće države bez obzira na državljanstvo.)

potvrdu uplate naknade za povećane troškove (20€)

te presliku važeće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica)

Obe uplate uplaćuju se na IBAN Učeničkog doma. Presliku uplatnice potrebno je dostaviti elektronički ili dolaskom u Učenički dom.

PRIMATELJ:

SŠ Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj,

Put poljoprivrednika 5, Kaštel Štafilić

PLATITELJ: Ime i prezime učenika, adresa

Iznos: 20,00 €

IBAN: HR4024070001100581994

Model: HR02

Poziv na broj primatelja: OIB učenika

Opis plaćanja: Trošarina za 1. razred, Šk. god: 2025./26.

Kontakti:

Škola tel.: 021 234 505

e-mail: ssbracaradic1@gmail.com