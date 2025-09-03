Počinju upisi u Učenički dom Braća Radić, evo što trebate znati

Upisi u Učenički dom Srednje škole Braća Radić Kaštel Štafilić-Nehaj održat će se u zgradi Učeničkog doma na adresi: Put poljoprivrednika 5, Kaštel Štafilić-Nehaj. Upisnice i pripadajuća dokumentacija zaprimat će se 4. i 5. rujna 2025. od 9:00 do 14:00. sati.
Dostava dokumentacije:
- Dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom (dostavljaju se putem domovi.e-upisi.hr) 1. – 2.9.2025.
- Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom 4.9. – 5.9.2025.
Dokumenti se mogu dostaviti elektroničkim putem domovi.e-upisi.hr ili dolaskom u učenički dom.
Potrebna dokumentacija:
- Upisnica (dostavlja se elektronički putem domovi.e-upisi.hr učitavanjem u sustav ili osobno dolaskom u Učenički dom na propisani datum.)
- Potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom (dostavlja se elektronički putem domovi.e-upisi.hr učitavanjem u sustav ili osobno dolaskom u školu na propisani datum.)
- Potpisan ugovor o međusobnim pravima i obvezama (dokument šalje Učenički dom putem e-maila, roditelj/skrbnik ga tiska, potpisuje te skeniran vraća u Učenički dom ili ga potpisuje dolaskom u Učenički dom).
Dostava dokumenata:
Upisnice i liječničke potvrde moguće je:
- učitati u sustav e-upisa
- skenirane dokumente poslati elektroničkom poštom
U slučaju slanja elektroničkom poštom potrebne dokumente popuniti, potpisati, skenirati te (potpunu dokumentaciju) s e-mail adrese roditelja/skrbnika poslati elektroničkom poštom na e-mail: ssbracaradic1@gmail.com.
Napomena: Dokumente može poslati samo roditelj/skrbnik
Roditelj/skrbnik je u e-poruci dužan dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola u slučaju potrebe mogla kontaktirati, ili sve donijeti osobno u Učenički dom
Osim navedenog potrebno je dostaviti:
- potvrdu uplate prve mjesečne rate za smještaj u domu (83,62€ za učenike koji imaju prebivalište na teritoriju RH, ili 167,24€ za one kojima je prebivalište na teritoriju neke treće države bez obzira na državljanstvo.)
- potvrdu uplate naknade za povećane troškove (20€)
- te presliku važeće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica)
Obe uplate uplaćuju se na IBAN Učeničkog doma. Presliku uplatnice potrebno je dostaviti elektronički ili dolaskom u Učenički dom.
PRIMATELJ:
SŠ Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj,
Put poljoprivrednika 5, Kaštel Štafilić
PLATITELJ: Ime i prezime učenika, adresa
Iznos: 20,00 €
IBAN: HR4024070001100581994
Model: HR02
Poziv na broj primatelja: OIB učenika
Opis plaćanja: Trošarina za 1. razred, Šk. god: 2025./26.
Kontakti:
Škola tel.: 021 234 505
e-mail: ssbracaradic1@gmail.com