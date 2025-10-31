Počinju 13. Dani klasične gitare – Yamandu Costa otvara festival u Splitu!

U nedjelju, 2. studenoga, Split ponovno postaje središte svjetske gitarističke scene. Trinaesto izdanje festivala Dani klasične gitare donosi šest koncerata vrhunskih izvođača iz Brazila, Italije i Hrvatske te nastupe mladih virtuoza koji predstavljaju budućnost hrvatske gitarističke scene.

Festival otvara Yamandu Costa, dobitnik nagrade Latin Grammy, koji će u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split izvesti prepoznatljiv program prožet ritmovima sambe, chora, tanga i milonge. Riječ je o jedinstvenoj prilici da splitska publika doživi koncert umjetnika kojeg kritika svrstava među najinventivnije gitariste današnjice.

Već u ponedjeljak, 3. studenog, na istom mjestu, održat će se večer posvećena ženama u svijetu gitare. Nastupaju Carlotta Dalia, mlada talijanska gitaristička zvijezda, te hrvatski Duo Stojaković – Čižmek, koje će izvesti program sastavljen od djela međunarodno priznatih skladateljica 20. i 21. stoljeća.

Festival se potom širi izvan Splita. U utorak, 4. studenog, program “Talijanski snovi” izvest će duo “Rêverie”, kojeg čine poznati gitarist Luciano Pompilio i njegova kći, sopranistica Giusy Pompilio, u povijesnom Hvarskom kazalištu. Dan kasnije, 5. studenog, isti će koncert ponoviti i u Domu kulture Zvonimir u Solinu.

“Posebno nam je zadovoljstvo što ove godine, zahvaljujući potpori nadležnih institucija, možemo osigurati da je ulaz na sve koncerte, osim onog Yamandua Coste, besplatan. Uz to, veseli me što uz svjetske zvijezde nastupaju i mladi hrvatski gitaristi koji već osvajaju važne međunarodne nagrade. To je najbolja potvrda da ovaj festival ima smisao i budućnost.” - kaže Josip Dragnić, utemeljitelj i direktor festivala.

Završnica Dana klasične gitare posvećena je upravo mladima. U četvrtak, 6. studenoga, u crkvi sv. Križa u Varošu, nastupit će Filip Mišković, nagrađivani kaštelanski gitarist s nizozemskom adresom, dok će festival u petak, 7. studenoga, u Sveučilišnoj galeriji zatvoriti Miro Domazet, ovogodišnji pobjednik prestižnog svjetskog natjecanja Guitar Foundation of America, Noa Šaban te Trio Appogiatura (Miroslav Mrass, Ivo Baule i Lukas Tavić), diplomanti splitske Umjetničke akademije.

Kroz dosadašnjih dvanaest izdanja, Dani klasične gitare izrasli su u jedan od prepoznatljivih kulturnih brendova Splita. Od intimnih koncerata do međunarodnih suradnji, festival je ugostio više od 8000 posjetitelja i predstavio neka od najvažnijih imena svjetske gitarističke scene. Organizator je Udruga GitaraSt, u suradnji s Hrvatskim domom Split, Sveučilištem u Splitu, JUK-om Zvonimir Solin i JUK-om Hvar 1612, a trinaesto izdanje održava se pod pokroviteljstvom Grada Splita, Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije te Turističkih zajednica Grada Splita i županije splitsko-dalmatinske, uz potporu Talijanskog instituta za kulturu i proizvođača gitarske opreme D’Addario.

Cjelokupni program dostupan je na službenoj stranici.