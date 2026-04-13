Počinje sanacija kolnika u Ulici Put sv. Ižidora: Radovi traju do 9. svibnja

Radovi na sanaciji asfaltnog kolnika u Ulici Put sv. Ižidora započinju u utorak, 14. travnja, sukladno planiranim proračunskim sredstvima Grada Splita za 2026. godinu i Programu komunalnog održavanja. Radovi će se izvoditi na dionicama koje nisu bile obuhvaćene projektom aglomeracije.

Predviđena je sanacija habajućeg sloja asfalta te unaprjeđenje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije. U privitku su dostupni prikaz lokacije zahvata i skice privremene regulacije prometa, a radovi započinju fazom 1.

Izvođenje radova planirano je u razdoblju od 14. travnja do 9. svibnja 2026. godine.

Građani se mole za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova, kao i za poštivanje privremene prometne regulacije.