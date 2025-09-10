Počinje rekonstrukcija gata Sv. Petra, mali brodari upozoravaju na ozbiljne posljedice

Split se priprema za veliku rekonstrukciju gata Sv. Petra u gradskoj luci, a radovi bi prema planu trebali započeti početkom listopada 2025. i trajati dvije godine. Projekt koji bi trebao modernizirati i unaprijediti infrastrukturu jedne od ključnih hrvatskih putničkih luka, istovremeno donosi ozbiljne probleme za male turističke brodare.

Naime, upozoravaju iz Hrvatske udruge privatnih brodara (HUPB), tijekom radova luka Split, koja je središnja točka njihova poslovanja, za njih će biti zatvorena, čime će im biti onemogućeno pristajanje, opskrba, kao i ukrcaj i iskrcaj gostiju. Udruga je već prošle godine upozorila na taj problem te uputila dopis Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (MMPI), istaknuvši kako bi višegodišnja obustava vezivanja imala teške posljedice, ne samo na operativno poslovanje brodara, već i na turističku ponudu Splita.

Brodari podsjećaju kako su aranžmani za iduću sezonu već ugovoreni, a većina njihovih gostiju dolazi iz inozemstva i Split smatra nezaobilaznom destinacijom. Alternativni vezovi koje je ponudila Lučka uprava Split, poput vanjskog dijela luke, prema riječima brodara nisu prikladni zbog visine rive i drugih tehničkih ograničenja.

Na sastanku održanom još u listopadu 2024. sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom, brodari su predložili nekoliko mogućih rješenja: izvođenje rekonstrukcije u dvije faze, postavljanje pontona kao privremenog rješenja, osiguranje dodatnih vezova u luci Split, uvođenje prihvatljivih cijena vezova na Zapadnoj obali te uređenje vezova u Sjevernoj luci. Posebno su istaknuli i nužnost ubrzanja radova u luci Krilo, koja bi dugoročno riješila pitanje njihovih vezova.

Brodari upozoravaju da vrijeme istječe i da je nužno hitno pronaći rješenje koje će im omogućiti kontinuitet poslovanja u idućoj sezoni.

„Bez mogućnosti pristajanja u Splitu, naša plovidba i ponuda prema gostima gubi smisao. Turisti očekuju ukrcaj i iskrcaj upravo u ovom gradu, a bez toga ne gubimo samo mi, već i Split i cijeli turizam,“ poručuju iz HUPB-a.

Za više informacija o radu i inicijativama Hrvatske udruge privatnih brodara posjetite web stranicu malibrodari.hr.

Hrvatska udruga privatnih brodara:

Okupljamo 205 članova duž cijele jadranske obale - 133 trgovačka društva i 72 obrta.

Naši članovi upravljaju s 265 plovila, što čini 55% ukupne flote malih brodara u RH.

Više od 1.590 zaposlenih, godišnji bruto promet preko 200 milijuna EUR i preko 34 milijuna EUR uplaćenih poreza i doprinosa.

Zastupamo interese članova pred državnim i lokalnim tijelima.

Sudjelujemo u zakonodavnim i regulatornim procesima.

Putem web stranice i društvenih mreža HUPB želi jasno i transparentno komunicirati s javnošću, stručnom zajednicom i donositeljima odluka kako bi se istaknuo doprinos sektora lokalnoj i široj zajednici te predstavile ideje, prijedlozi, potrebe i inicijative.