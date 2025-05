POČINJE NOVO POGLAVLJE Četvrt milijuna vjernika na Trgu svetog Petra: Što najavljuje inauguracija Lava XIV.?

Očekuje se da će se u nedjelju na Trgu svetog Petra okupiti oko četvrt milijuna ljudi kako bi svjedočili inauguraciji pape Lava XIV., čime službeno započinje njegov pontifikat.

Tijekom ceremonije novom papi daruju palij i ribarski prsten kao simbole vlasti, no svaki papa može unijeti osobni pečat u protokol, piše N1.

Analitičari u Vatikanu ističu da detalji otkrivaju karakter novog poglavara Crkve. Primjerice,papa Franjo je 2013. odabrao džip s otvorenim krovom kako bi bio bliže vjernicima, a zastao je i pozdravio bolesne i djecu, što ga je učinilo “papom naroda.”

Pope Leo XIV's official portrait has been released

©Vatican Media - All rights reserved pic.twitter.com/AOTLxN9j8W

— Vatican News (@VaticanNews) May 16, 2025