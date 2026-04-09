Počinje lov na stanove: Evo kada kreću prijave za APN

Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić najavio je da će idućeg tjedna biti objavljen javni poziv za najmoprimce koji žele unajmiti stanove uključene u program priuštivog stanovanja.

Kako je rekao u Hrvatskom saboru predstavljajući Konačni prijedlog zakona o priuštivom stanovanju, Agencija za promet i posredovanje nekretninama (APN) u srijedu, 15. travnja, raspisat će poziv za zainteresirane građane. Riječ je o stanovima koje su privatni vlasnici prije dva mjeseca prijavili u program dugoročnog najma.

Podsjetimo, APN je još u prosincu prošle godine pozvao vlasnike stanova koji su prazni najmanje dvije godine da ih uključe u ovaj model najma, uz naknadu u visini medijalne tržišne cijene. Na taj se poziv odazvalo 958 vlasnika.

Ministar je pritom odbacio kritike da je broj prijavljenih stanova nedostatan, istaknuvši kako su i veće zemlje, poput Poljske, kroz slične modele u godinu dana aktivirale relativno ograničen broj stambenih jedinica.

Bačić je naglasio da je Vlada već poduzela niz mjera s ciljem olakšavanja pristupa stanovanju. Među njima je i zakon koji ograničava kratkoročni najam, kao i program poticane stanogradnje za kupnju prve nekretnine, u sklopu kojeg je u devet mjeseci zaprimljeno 5.500 zahtjeva, a mladim građanima isplaćeno 27 milijuna eura potpore.

Novi zakon, dodao je, predviđa i razvoj neprofitnih stambenih zadruga te obnovu zgrada s takozvanim mikro stanovima. Takvi projekti već postoje u Rijeci i Splitu, a namijenjeni su prvenstveno mladima i studentima koji bi u njima boravili privremeno, dok ne steknu uvjete za trajno rješenje stambenog pitanja.

Cijene najma u tim stanovima, istaknuo je ministar, bit će niže od medijalnih u pojedinoj sredini. Pozvao je pritom jedinice lokalne i regionalne samouprave da se uključe u provedbu programa, uz napomenu da će država putem APN-a osigurati financijsku podršku, a županijama omogućiti da preuzmu obveze u sredinama koje nemaju dovoljno kapaciteta za provedbu projekata priuštivog stanovanja.