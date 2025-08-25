Počinje festival 'Majstori gitare': Večeras koncert Paca Seca u Kneževom dvoru u Trogiru

Večeras u 20:00 sati u prekrasnom ambijentu Kneževog dvora u Trogiru započinje festival Majstori gitare, a otvara ga nastup iznimnog španjolskog gitarista Paca Seca, pravog veleposlanika španjolske glazbene tradicije.

Paco Seco poznat je kao svestran i kreativan umjetnik, autor vlastite tehnike i načina sviranja koji naziva “Andaluzijska gitara”. Riječ je o jedinstvenom spoju preciznosti klasične i intuitivnosti flamenco gitare, kojim stvara originalnu glazbu inspiriranu andaluzijskim korijenima. Njegovi nastupi odišu osobnošću, virtuoznošću i velikodušnošću, što ga čini jednim od najposebnijih gitarista današnjice.

Tijekom karijere nastupao je na prestižnim svjetskim festivalima poput London Guitar Festival, Antwerpen Gitaarfestival, Petrer Guitar Festival, Faro Guitar Festival i Aalborg Guitar Festival, a koncertirao je diljem Europe, Azije i Afrike. Snimio je dvanaest albuma u vlastitoj produkciji, od barokne i suvremene glazbe do jazza i world musica, te sklada glazbu za film, kazalište i plesna djela. Svira gitaru Model Torres koju je izradio lutijer Stephen Hill, a kao RC umjetnik veleposlanik je RC Stringsa u cijelom svijetu.

Ulaz na koncert je slobodan do popunjenja kapaciteta. Festival Majstori gitare dio je 55. Trogirskog kulturnog ljeta, a posebnu vrijednost programu daje i potpora Veleposlanstva Španjolske u Republici Hrvatskoj, čime se naglašava međunarodni značaj i kvaliteta ovog glazbenog događaja.