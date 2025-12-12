POČINJE ADVENT U STOBREČU: Od subote pa sve do kraja mjeseca uživajte u brojnim događanjima 'Adventa malog mista'

Sutra, u subotu, 13.12., i Stobreč se tradicionalno pridružuje nizu adventskih zona koje su pripremile bogate i raznovrsne programe za svoje posjetitelje. Blagdanski šušur će u ovom starom naselju, koje je sada dio Splita, u večernjim satima svojim koncertom pokrenuti Bura band, nakon paljenja 3. adventske svijeće. U danima pred nama redat će se na pozornici brojni glazbenici među kojima su Bomba, Branko Medak, Miro Boem, Marija Akrap i Kocka Band, Johnny Gitara i Bravo Band i grupa Providenca.

Osim glazbenog, bogat zabavni program pripremljen je i za najmlađe, a uz igraonice, ludorije i animacije predviđene su i dvije predstave za djecu - 20.12. u 11 sati počinje 'Božićna medalja za dobrotu', a tjedan dana kasnije, 27.12. u isto vrijeme kreće predstava 'Tko će dobiti najljepši dar'.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Po dobrom starom običaju u sklopu Adventskog parka u Stobreču, naći i 'bokun dobre spize i čašice raspoloženja' poručuju organizatori ističući priču koja se krije iza cijele ideje:

„U Stobreču radimo Advent malog mista jer je Epetium ionako mjesto gdje se i snimala epizoda Proljetni kros Maloga mista. Za zabavu će biti zaduženi najbolji 'gažeri' s repertoarom od popa i rocka do house glazbe, od Elvisa i Tine Turner pa sve do Magazina i Miše.“

Za Staru godinu će biti veselo već od popodnevnih sati. Legendarni Trio Gušt, uz koje su dobro raspoloženje i zabava uvijek zagarantirani, nastupit će na Stobrečkom dočeku, 31.12. u 17 sati i 26 min. Da zabave ne nedostaje i mladima, pobrinut će se DJ Occko koji nakon Dubrovnika, Zagreba, Rijeke, Splita, Njemačke i Meksika napokon nastupa i u svom Parku.

Cjelokupan program Adventa u Stobreču pogledajte na stranici advent.split.hr.