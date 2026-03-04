Počelo povlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona, oglasio se Milanović

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske započeo je postupak povlačenja pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu, vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima, izvijestio je Ured predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Kako navode iz Ureda predsjednika, odluka predsjednika Republike je izvršna, a za njezinu provedbu zadužen je načelnik Glavnog stožera OSRH.

„Načelnik Glavnog stožera OSRH postupio je u skladu s Odlukom Predsjednika Republike. Započeo je postupak povlačenja pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima te o svemu redovito izvještava Predsjednika Republike“, poručuju iz Milanovićeva ureda.

Dodaju kako će javnost biti obaviještena nakon što odluka o povlačenju hrvatskih vojnika bude u potpunosti provedena.

Iz Ureda predsjednika također ističu da je odluka o povlačenju pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu donesena sukladno ustavnim i zakonskim ovlastima predsjednika Republike te da se temelji na sigurnosnoj procjeni stanja na području na kojem borave hrvatski vojnici.

„Kao i do sada, predsjednik Republike i ubuduće će prije svega voditi računa o sigurnosti hrvatskih vojnika i nacionalnim interesima, poštujući hrvatski Ustav i zakone“, poručuju na kraju iz Ureda predsjednika.