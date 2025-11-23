Počelo je postavljanje božićne jelke u središtu Splita. Grad se polako priprema za pravi blagdanski ugođaj

Split ulazi u adventsko razdoblje uz prvi pravi dašak zime – naglo zahlađenje i prve pahulje koje su jučer zabijelile okolicu grada stvorile su poseban blagdanski ugođaj. Iz Grada Splita poručuju kako je "odbrojavanje počelo" te da će prva adventska svijeća u Đardinu uskoro zasjati, čime službeno počinje najtopliji dio godine u gradu pod Marjanom.

Svečano paljenje prve adventske svijeće održat će se u Đardinu, a iz Banovine pozivaju sve građanke i građane da im se pridruže. Paljenje svijeće pratit će prigodan program i atmosfera zajedništva koja tradicionalno obilježava advent u Splitu.

U objavi Grada podsjeća se i na zanimljiv detalj iz splitske prošlosti. Naime, božićno drvce nije se oduvijek kitilo u domovima. Bor se u Splitu prema povijesnim zapisima nije običavao ukrašavati sve do 1895. godine, kada ga je prvi put okitila obitelj Kaliterna. Prije toga Splićani su domove uređivali božićnim zelenilom – granama masline, bršljana, javora i drugih biljaka koje su simbolizirale život i obnovu.

Da je grad u potpunosti ušao u blagdanski ritam, potvrđuje i prizor iz samog centra: jutros je započelo postavljanje velike božićne jelke kod Hrvatskog narodnog kazališta. Riječ je o jednom od najupečatljivijih adventskih simbola u središtu Splita, koji će i ove godine biti nezaobilazna kulisa za šetnje, fotografiranja i okupljanja uoči Božića.

Advent u Splitu tako započinje u znaku tradicije, prvih zimskih dana i poziva na zajedničko druženje. Kako poručuju iz Grada, ovo je vrijeme nade, lijepih uspomena i zajedništva – a Đardin će, uz svjetlo prve svijeće, ponovno postati mjesto koje spaja Splićane "u sve vrime godišta".