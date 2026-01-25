Počele stizati kazne: U tunelu u Dalmaciji u funkciji su kamere

Već nekoliko tjedana u funkciji je kamera za nadzor brzine u tunelu Sveti Ilija kroz Biokovo kod Makarske, no dio vozača tek je sada postao svjestan njezine prisutnosti. Kamera je iznenadila mnoge, osobito one koji su u tunelu bili navikli voziti znatno iznad dopuštene brzine.

Prema informacijama koje su portalu Pod Biokovom prenijeli čitatelji, prve kazne već počinju stizati na kućne adrese. Za manja prekoračenja brzine iznose oko 30 eura, dok se za veća prekoračenja penju na nekoliko stotina eura. Posebna pozornost pritom je usmjerena na motocikliste, za koje se navodi da u tunelu često značajno prekoračuju ograničenja.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisane su novčane kazne u rasponu od 30 do više od 2000 eura, ovisno o težini prekršaja. Za najteže slučajeve, odnosno vožnju više od 50 kilometara na sat iznad dopuštene brzine, predviđena je i kazna zatvora do 60 dana.

Kako se navodi, kamera ne koristi bljeskalicu, ali uredno bilježi svako prekoračenje brzine, kao i pretjecanje preko pune linije. Uređaj snima vozila na udaljenosti od 10 do 100 metara te pritom evidentira registarsku oznaku, tip vozila, prometnu traku, smjer kretanja, datum i vrijeme, kao i GPS koordinate.