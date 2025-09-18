"Pobuna u samostanu": Tri redovnice pobjegle iz staračkog doma, vratile se u svoj samostan

Tri starije redovnice u Austriji postale su simbol rasprave o sudbini ostarjelih i malobrojnih redovničkih zajednica. Sestre Bernadette (88), Regina (86) i Rita (82) pobjegle su iz doma za starije i vratile se u svoj dugogodišnji samostan u dvorcu Goldenstein pokraj Salzburga, odbijajući odluku crkvenih poglavara.

Austrijski mediji poput Kronen Zeitunga njihov potez nazivaju “pobunom u samostanu”. Samostan u Goldensteinu od 18. stoljeća koriste benediktinski i augustinski redovi, a od 1877. ondje djeluje i škola.

“Bilo je previše”

Redovnice tvrde da su u prosincu 2023. poslane u dom protiv svoje volje. Uz pomoć bivše učenice i lokalnog bravara, 4. rujna vratile su se u samostan.

– Cijeli život bila sam poslušna, ali ovo je bilo previše – izjavila je sestra Bernadette, prenosi BBC.

Prije raspuštanja zajednice 2024. godine, sestre su prenijele vlasništvo nad samostanom na Nadbiskupiju Salzburg i opatiju Reichersberg, vjerujući da će im biti dopušteno da u njemu ostanu do kraja života. Umjesto toga, završile su u domu, što su opisale riječima: “Poslali su nas odavde.”

Odredbe Vatikana

Njihov slučaj povezan je s pravilnikom Cor Orans, kojim je papa Franjo 2016. propisao minimalni broj članica potrebnih za samostalnost ženskih kontemplativnih zajednica. Ako broj padne ispod osam, zajednica gubi pravo na izbor poglavarice.

– Pravno gledano, kada redovi postanu premali ili im članovi previše ostare, Vatikan imenuje poglavara iz iste ili srodne zajednice – objasnila je sestra Christine Rod, glavna tajnica Austrijske konferencije redovničkih zajednica.

Za samostan Goldenstein odgovornost je preuzeo provost Markus Grasl, nadstojnik opatije Reichersberg.

U priopćenju od 18. kolovoza Markus Grasl obranio je odluku o preseljenju redovnica u dom Kahlsperg, naglašavajući da je odluka donesena “iz brige za njih i zbog njihove dobi i zdravstvenog stanja”.

– Samostan je postao prevelik i neprikladan za njihove potrebe, a samostalan život više nije bio moguć – istaknuo je Grasl.

Podrška bivših učenica

Unatoč tome, povratak sestara u samostan izazvao je veliku podršku javnosti. Mnogi bivši učenici uključili su se u brigu o njima.

– Goldenstein bez redovnica jednostavno nije moguć – rekla je Sophie Tauscher za BBC. – Kada nas trebaju, uvijek ćemo biti tu. Ove redovnice su promijenile toliko života na bolje.

Trenutačno im je u samostanu ponovno uvedena struja i voda, liječnici dolaze u posjete, a volonteri im pomažu s obrocima i druženjem.