"Pobuna u samostanu": Tri redovnice pobjegle iz staračkog doma, vratile se u svoj samostan

"Cijeli život bila sam poslušna, ali ovo je bilo previše", izjavila je "odbjegla" časna sestra

Tri starije redovnice u Austriji postale su simbol rasprave o sudbini ostarjelih i malobrojnih redovničkih zajednica. Sestre Bernadette (88), Regina (86) i Rita (82) pobjegle su iz doma za starije i vratile se u svoj dugogodišnji samostan u dvorcu Goldenstein pokraj Salzburga, odbijajući odluku crkvenih poglavara.

Austrijski mediji poput Kronen Zeitunga njihov potez nazivaju “pobunom u samostanu”. Samostan u Goldensteinu od 18. stoljeća koriste benediktinski i augustinski redovi, a od 1877. ondje djeluje i škola.

“Bilo je previše”

Redovnice tvrde da su u prosincu 2023. poslane u dom protiv svoje volje. Uz pomoć bivše učenice i lokalnog bravara, 4. rujna vratile su se u samostan.

Cijeli život bila sam poslušna, ali ovo je bilo previše – izjavila je sestra Bernadette, prenosi BBC.

Prije raspuštanja zajednice 2024. godine, sestre su prenijele vlasništvo nad samostanom na Nadbiskupiju Salzburg i opatiju Reichersberg, vjerujući da će im biti dopušteno da u njemu ostanu do kraja života. Umjesto toga, završile su u domu, što su opisale riječima: “Poslali su nas odavde.”

Odredbe Vatikana

Njihov slučaj povezan je s pravilnikom Cor Orans, kojim je papa Franjo 2016. propisao minimalni broj članica potrebnih za samostalnost ženskih kontemplativnih zajednica. Ako broj padne ispod osam, zajednica gubi pravo na izbor poglavarice.

Pravno gledano, kada redovi postanu premali ili im članovi previše ostare, Vatikan imenuje poglavara iz iste ili srodne zajednice – objasnila je sestra Christine Rod, glavna tajnica Austrijske konferencije redovničkih zajednica.

Za samostan Goldenstein odgovornost je preuzeo provost Markus Grasl, nadstojnik opatije Reichersberg.

U priopćenju od 18. kolovoza Markus Grasl obranio je odluku o preseljenju redovnica u dom Kahlsperg, naglašavajući da je odluka donesena “iz brige za njih i zbog njihove dobi i zdravstvenog stanja”.

Samostan je postao prevelik i neprikladan za njihove potrebe, a samostalan život više nije bio moguć – istaknuo je Grasl.

Podrška bivših učenica

Unatoč tome, povratak sestara u samostan izazvao je veliku podršku javnosti. Mnogi bivši učenici uključili su se u brigu o njima.

Goldenstein bez redovnica jednostavno nije moguć – rekla je Sophie Tauscher za BBC. – Kada nas trebaju, uvijek ćemo biti tu. Ove redovnice su promijenile toliko života na bolje.

Trenutačno im je u samostanu ponovno uvedena struja i voda, liječnici dolaze u posjete, a volonteri im pomažu s obrocima i druženjem.

