Pobjednik 'Života na vagi' u problemima: 'Strašno, kao da nismo postojali uopće'

Alen Abramović, pobjednik treće sezone popularnog showa 'Život na vagi', podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama da je imao neugodno iskustvo s Facebookom i Instagramom.

'Dragi moji, prije skoro 2 tjedna hakirali su mi Facebook profil. Zatim je Meta uklonila sve profile, točnije njih 4 (skoro 20 tisuća pratitelja) Alen Abramović fejs i Instagram te Startam Danas Instagram i stranica na fejsu. Svi su profili bili povezani', započeo je svoju obavijest.

Nakon tjedan dana dokazivanja i pokušaja vraćanja profila, uspio je vratiti profil naziva Alen Abramović.

'Uspio sam vratiti ovaj profil. Ali samo njega. Ima tu puno nelogičnosti zašto mi neće za sada vratiti i ostale profile', pojasnio je, a onda otkrio koji mu je daljnji plan:

'Uglavnom... želim vam kazati da ću ovaj profil preimenovati u Startam Danas jer mi je to najbitnije, to je moj posao i Startam Danas nije samo običan program za mršavljenje... on je moja misija. Hvala vam na razumijevanju!'

Jedna pratiteljica mu je u komentarima izrazila podršku, tvrdeći da se i njoj dogodila ista stvar te da ga u potpunosti razumije. Ostala je bez 18 godina uspomena na društvenim mrežama.

'Strašno... kao da nismo postojali uopće...', poručio joj je Alen, piše Story.