Pobjednik ljeta: Urnebesni natpis za parking u Dalmaciji širi se društvenim mrežama

Turistička sezona u Dalmaciji svake godine donese prizore koji obiđu društvene mreže – od neobičnih poteza turista do urnebesnih poruka domaćih. Ove je sezone pravi hit postao jedan natpis, ručno ispisan na kartonu, koji je trebao služiti kao strogo upozorenje, a završio je kao komedija za cijeli internet.

Na ogradi je osvanula poruka: "PRIVATNI PARKING ZVATI ĆU POLICE".

Namjera je bila jasna – upozoriti nepoželjne vozače da ne parkiraju, no gramatičke pogreške i engleski "na indijanski način" pretvorile su ozbiljan apel u komični biser.

Police, ormari i ladice

Objava je ubrzo završila na popularnoj stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, gdje su korisnici komentirali u svom stilu: "Ormari i ladice ništa?", "Možeš zvati i ormar i ladićar, ali jedino će policajac doći, police sigurno neće" ili pak "Ima Police dobrih hitova, može koncert na parkingu".

Nije poznato tko je točno ispisao poruku, ali čini se da je autor želio biti dvojezičan i pokazati odlučnost. Umjesto zastrašujuće poruke, stvorio je lokalnu legendu. Mnogi su komentirali kako bi natpis mogao završiti i u katalogu IKEA-e, s obzirom na to koliko se u komentarima spominju ormari i police.

Viralni hit sezone

Natpis se u kratkom roku proširio Facebookom i Instagramom, a korisnici se i dalje utrkuju tko će smisliti bolju pošalicu. "Ovo je pravi primjer kako i stroga upozorenja kod nas završe u smijehu", napisao je jedan komentator.

Ako ništa drugo, parking možda i dalje nije zaštićen, ali je zato Dalmacija dobila još jedan viralni biser koji je turistima i domaćima izmamio osmijeh u špici sezone.