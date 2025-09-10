Po prvi put u povijesti više je pretile nego pothranjene djece

Svijet se po prvi put suočava s alarmantnom činjenicom: više je djece pretilo nego pothranjeno, pokazalo je veliko istraživanje dječje dobrotvorne organizacije UNICEF. Procjenjuje se da je otprilike jedno od desetero djece u dobi od pet do 19 godina, što je oko 188 milijuna djece i mladih, pogođeno pretilošću, prenosi Index.

Istraživači kao glavnog krivca navode prijelaz s tradicionalne prehrane na onu koja se uvelike oslanja na ultra-prerađenu hranu - relativno jeftinu i bogatu kalorijama. UNICEF, agencija Ujedinjenih naroda, poziva vlade da zaštite dječju prehranu od nezdravih sastojaka i spriječe industriju ultra-prerađene hrane da se miješa u političke odluke.

Prekomjerna težina kao oblik pothranjenosti

Kada su zdravstveni stručnjaci govorili o pothranjenoj djeci, to se često odnosilo na djecu s premalom tjelesnom težinom. Danas to više nije slučaj, pojam sada obuhvaća i utjecaj pretilosti na zdravlje i razvoj djece. Čak i u siromašnijim zemljama, ovo je postao stvaran problem.

Djeca se smatraju prekomjerno teškima kada su znatno teža od zdrave težine za svoju dob, spol i visinu. Pretilost je teži oblik prekomjerne težine i povezana je s većim rizikom od dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti i određenih vrsta raka u kasnijem životu.

Tijekom djetinjstva, dobra prehrana, uključujući obilje voća, povrća i proteina, igra ključnu ulogu u rastu, kognitivnom razvoju i mentalnom zdravlju. No, mnoge tradicionalne dijete zamjenjuje ultra-prerađena hrana, često bogata šećerom, škrobom, soli, nezdravim mastima i aditivima.

Izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell kaže da se izazovi koje postavlja pretilost ne smiju podcjenjivati. Rekla je da je to "rastuća briga" koja može utjecati na zdravlje i razvoj djece.

Alarmantni podaci

Pothranjenost, koja se može očitovati kao izrazita mršavost i zastoj u rastu, i dalje je značajan problem kod djece mlađe od pet godina u mnogim zemljama s niskim i srednjim dohotkom. Međutim, najnoviji podaci UNICEF-a, temeljeni na istraživanju iz više od 190 zemalja, pokazuju da se prevalencija djece s premalom težinom u dobi od 5 do 19 godina smanjila od 2000. godine, s gotovo 13 % na 9,2 %.

S druge strane, stope pretilosti porasle su s 3 % na 9,4 %, što znači da je gotovo svako deseto dijete sada pretilo. Broj djece s prekomjernom težinom, što uključuje i pretile, također se povećao do te mjere da je sada jedno od petero djece školske dobi i adolescenata prekomjerno teško. To je otprilike 391 milijun djece diljem svijeta, procjenjuje istraživanje.

Pretilost premašuje pothranjenost u svim dijelovima svijeta

Pretilost sada premašuje pothranjenost u svim regijama svijeta, osim u subsaharskoj Africi i Južnoj Aziji. Najviše stope pretilosti među djecom i mladima zabilježene su u nekim pacifičkim otočnim državama, uključujući Niue (38 %), Cookove otoke (37 %) i Nauru (33 %).

No, i mnoge zemlje s visokim dohotkom suočavaju se s ozbiljnim problemom: među djecom u dobi od 5 do 19 godina, 27 % ih je pretilo u Čileu, a po 21 % u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. "U mnogim zemljama vidimo dvostruki teret pothranjenosti - postojanje zastoja u rastu i pretilosti", kaže Catherine Russel iz UNICEF-a.

"To zahtijeva ciljane intervencije. Hranjiva i pristupačna hrana mora biti dostupna svakom djetetu kako bi podržala njihov rast i razvoj. Hitno su nam potrebne politike koje podržavaju roditelje i skrbnike u pristupu hranjivoj i zdravoj hrani za svoju djecu", dodala je.

Poziv na akciju

UNICEF upozorava da su zdravstveni utjecaji i ekonomski troškovi nedjelovanja potencijalno ogromni. Izvješće procjenjuje da će do 2035. godine globalni ekonomski utjecaj prekomjerne težine i pretilosti godišnje premašiti 4 bilijuna američkih dolara.

Organizacija poziva vlade da poduzmu mjere, uključujući one koje se tiču označavanja i marketinga hrane. To bi moglo uključivati zakonske mjere za zaštitu dječje prehrane uklanjanjem ultra-prerađene hrane iz školskih kantina, uvođenjem poreza na nezdravu hranu i pića te poticanjem proizvođača hrane na reformulaciju proizvoda kako bi se ograničili nezdravi sastojci.

Izvješće također poziva na zaštitu kreiranja politika od uplitanja industrije ultra-prerađene hrane, što bi moglo uključivati zabranu njihovog sudjelovanja u razvoju politika i obveznu prijavu svakog lobiranja.