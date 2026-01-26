PMF Split potpisao ugovor o korištenju Botaničkog vrta na Marjanu

Nastavno na Odluku Upravnog vijeća JUPŠ Marjan, danas je s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Splitu potpisan ugovor o korištenju Botaničkog vrta na Marjanu. PMF će prostore Botaničkog vrta koristiti bez naknade za održavanje nastave u okviru studijskih programa i cjeloživotnog učenja, edukacije za učenike osnovnih i srednjih škola te djecu predškolske dobi, kao i za provođenje stručnih i znanstveno-istraživačkih aktivnosti, samostalno ili u suradnji sa znanstvenim i visokoškolskim ustanovama iz zemlje i inozemstva.

Konkretno, cjelokupni vanjski prostor Botaničkog vrta i staklenika koristit će se za terensku nastavu, praktikume, radionice, stručni i znanstveno-istraživački rad te obilježavanje značajnih datuma vezanih uz zaštitu prirode. Nastavnici PMF-a, prvenstveno botaničari s Odjela za biologiju, povijesno su vezani uz razvoj, korištenje i očuvanje vrijednosti Botaničkog vrta. Korištenje prostora provodit će se prema jednogodišnjem planu korištenja, koji će se usuglašavati između fakulteta i Javne ustanove.

"Pred nama je uređenje cijelog prostora Botaničkog vrta"

Zadovoljstvo nastavkom suradnje izrazila je dekanica PMF-a, prof. dr. sc. Ana Maravić: "Iznimno nam je stalo da se ova tradicija nastavi i u budućnosti, na obostrano zadovoljstvo obje institucije. Botanički vrt treba imati znanstveno-istraživačku i stručnu poveznicu s PMF-om, njegovim znanstvenicima i suvremeno opremljenim laboratorijima. Planiramo realizirati niz edukacijskih aktivnosti i radionica u Botaničkom vrtu, namijenjenih širokom spektru polaznika – od studenata i polaznika programa cjeloživotnog učenja do djece predškolske dobi i učenika osnovnih i srednjih škola, te u konačnici posjetitelja Botaničkog vrta", poručila je Maravić.

Ravnatelj JUPŠ Marjan Jakša Božanić istaknuo je da je potpis novog ugovora nastavak suradnje između ove dvije institucije: "Pred nama je uređenje cijelog prostora Botaničkog vrta i stoga nam je od iznimne važnosti suradnja s botaničarima s Odjela za biologiju PMF-a, koji će biti i stručna podrška našim zaposlenicima. U zajedničkoj sinergiji nastavit ćemo aktivnosti na razvoju vrta sukladno preporukama struke", kazao je Božanić, istaknuvši pritom da je prošlogodišnji ugovor o suradnji s PMF-om morao biti stavljen izvan snage s obzirom na to da je potpisan bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća ustanove.