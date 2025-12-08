Pločani usvojili proračun za sljedeću godinu. SDP-ov gradonačelnik: "U njemu se odražavaju ambicija, rad i odgovornost"

Gradsko vijeće Ploča usvojilo je proračun za 2026. godinu, a sve ključne naglaske i planirane mjere javnosti je iznio i otkrio Ivan Marević, SDP-ov gradonačelnik Grada Ploča.

Prema njegovim riječima, riječ je o proračunu koji nastavlja snažan investicijski ciklus, dodatno jača socijalne politike te donosi nova ulaganja usmjerena na podizanje kvalitete života u svim dijelovima grada.

U dijelu koji se odnosi na predškolski odgoj i brigu o najmlađima, proračun predviđa uvođenje Healthy Meal standarda u gradske vrtiće, čime bi se osigurali, kako je naveo Marević, "još zdraviji obroci za naše najmlađe".

Novi socijalni programi i nastavak postojećih mjera

Socijalni segment proračuna, istaknuo je gradonačelnik, proširuje se novim programima. Najavljeni su Baby box, servis "Baka-djed" te nagrade darivateljima krvi. Uz to, nastavlja se sufinanciranje postupka medicinski pomognute oplodnje, kao i sufinanciranje higijenskih potrepština za učenike.

Ulaganja u sigurnost i komunalni standard

U proračunu su planirana ulaganja u sigurnost te u komunalnu infrastrukturu, hortikulturna uređenja i održavanje, s ciljem poboljšanja svakodnevnih uvjeta života u gradu.

Marević je naveo da Grad u 2026. godini ulazi u novi razvojni ciklus koji uključuje sanaciju istočnog tunela u Stablini, prvu fazu doma na Banji, sanaciju doma kulture u Peračkom Blatu, nove vrtićke kapacitete te komunalno opremanje poduzetničke zone. Planirana su i ulaganja u oborinsku odvodnju, ulice, parkove i trgove, kao i projektiranja energetskih obnova i rekonstrukcija ključnih objekata.

Posebno je istaknut početak aktivnosti prema priuštivom stanovanju. „U 2026. krećemo s izradom Programa priuštivog stanovanja, dokumentacije za stambene zgrade i tipskih projekata obiteljskih kuća“, poručio je Marević, dodajući kako je planirana i analiza lokacija za infrastrukturu skrbi o starijima.

Gradonačelnik je zahvalio vijećnicima pozicije na, kako je rekao, konstruktivnim amandmanima i doprinosu proračunu koji je "usmjeren isključivo prema građanima". Zaključno je naglasio da proračun za 2026. godinu "odražava ambiciju, rad i odgovornost ove gradske uprave" te predstavlja "jasan pokazatelj smjera kojim želimo voditi Grad Ploče".