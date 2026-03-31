Pljačka u Splitu: Maskirani muškarac prijetnjom ukrao novac iz prodavaonice

Policijski službenici Prve policijske postaje Split zaprimili su 30. ožujka 2026. godine oko 20:20 sati dojavu o oružanoj pljački u jednoj prodavaonici.

Prema izvješću, u trgovinu je ušao maskirani muškarac koji je prijetio zaposlenici i povišenim tonom zatražio novac. Zaposlenica mu je predala traženi iznos, nakon čega se počinitelj udaljio s mjesta događaja.

Policija je odmah obavila očevid te provodi kriminalističko istraživanje, a traga se za počiniteljem. Građani se mole za bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju ovog događaja.