Plenkovićeva ministrica tvrdi da nije znala za muljanja. Nađena hrpa mejlova o tome

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek ispitana je kao svjedok u istrazi afere s Geodetskim fakultetom, teškoj 2,8 milijuna eura. Ako optužnica europskog tužiteljstva postane pravomoćna, trebala bi svjedočiti i na suđenju. Iako je u ovom slučaju bio uhićen njezin pomoćnik Davor Trupković, ona je u svom iskazu ustvrdila kako o mogućim nepravilnostima nije znala ništa, odnosno saznala je tek krajem 2022. nakon što su joj na to ukazali suradnici. U cijeli posao s 3D skeniranjem, uvjerila je istražitelje, nije bila uključena, već je sve, kako kaže, povjerila svom pomoćniku Trupkoviću. U njega je, tvrdi, imala puno povjerenje.

Brojni e-mailovi kao dokazi

U razdoblju od zagrebačkog potresa do uhićenja osumnjičenih u studenom 2023., ministrica u Vladi Andreja Plenkovića dobila je 34 e-maila povezana s analizom šteta nakon potresa, poslu koji je dodijeljen Geodetskom fakultetu.

EPPO sada tvrdi da je ugovor iskorišten za izvlačenje novca iz državnog proračuna jer su neki poslovi naplaćeni preskupo, a neki nisu ni odrađeni. Poznato je da je Geodetski fakultet preporučio upravo Trupković, uvjerivši Ninu Obuljen Koržinek da su oni najbolji za posao evidentiranja štete 3D skeniranjem.

Sve te e-mailove EPPO je priložio uz optužnicu. Tako je primjerice Trupković ministrici 31. kolovoza 2020. u 13:13 sati poslao mail "Potres - stanje do sada utrošenih sredstava, prijedlog dopisa", a 4. siječnja 2021. u 12:29 sati poslao poruku pod naslovom platforma Potres2020, piše Index.

Među dokazima je i e-mail od 26. siječnja 2021. u 17:58 sati u kojem je Nini Obuljen Koržinek i još nekoliko djelatnika poslao izvještaj o popisu štete od potresa 28. i 29. 2020., da bi zatim 4. veljače 2021. u 10:37 sati poslao "izvještaj Petrinja". Par dana kasnije, 8. veljače 2021. šalje joj i izvještaj o crkvi Krista kralja.

Još 8. prosinca 2020. ministrica je na mail dobila popis stručnjaka koji mogu obavljati terenska snimanja. Taj mail poslan joj je pod naslovom "Potres 2020. - timovi, geodeti". Mailova je više od trideset, a ona je i nakon toga izjavila istražiteljima da je Trupkoviću delegirala sve poslove oko 3D skeniranja. On ju o detaljima niti tijeku radova nije izvještavao, niti joj je rekao cijenu usluge. S postupkom 3D snimanja detaljnije se, kazala je u svom svjedočenju, "počela baviti" tek krajem 2022. kada je Ministarstvu kulture i medija bilo dostavljeno četvrto izvješće Geodetskog fakulteta o obavljenom 3D snimanju čijim su pregledom utvrđene nepravilnosti. Ponovno je upoznata s time i krajem 2023., kada je to postala tema medija.

Neočekivana otkrića o vanjskim izvođačima

Navela je da cijelo vrijeme nije znala da poslove 3D snimanja za Geodetski fakultet obavljaju vanjski izvođači. Tu je informaciju dobila tek kad su počeli izvidi, i to od Marice Mikec, glavne tajnice Ministarstva, koja je to otkrila dok je pripremala dokumentaciju za kriminalističko istraživanje. Rekla je da ju je ta činjenica iznenadila jer je bila potpuno suprotna razlozima zbog kojih je Davor Trupković uopće predlagao angažiranje Geodetskog fakulteta. On je, naime, tvrdio da su najbolji i najopremljeniji za taj posao.

Dodala je i da je tada od Marice Mikec saznala kako je Geodetski fakultet sam slao ponude za 3D snimanje voditeljima oštećenih objekata i kulturnih ustanova, u kojima su se spominjali podizvođači.

Istražitelji su joj tijekom ispitivanja pokazali i e-mail poruke između ondašnjeg dekana Geodetskog fakulteta Almina Đape i Davora Trupkovića iz svibnja 2020., uz koje je Đapo slao nacrte ponuda Geodetskog fakulteta pojedinim institucijama. Rekla je da o toj komunikaciji također nije znala ništa. Nije znala ni da je Trupkovićev tajnik slao voditeljima ustanova poruke u kojima ih upućuje da od Ministarstva kulture i medija zatraže interventna sredstva za plaćanje tih usluga. Navela je da takve upute "nemaju nikakvog smisla" jer je Geodetski fakultet za te poslove već bio angažiran od Ministarstva, javlja Index.

Istaknula je još kako je u tom razdoblju Ministarstvo kulture i medija intenzivno radilo na provedbi ukupno više od 300 započetih projekata obnove, koji su se financirali putem Fonda solidarnosti Europske unije, pa da zbog toga tada nije ni bilo prilike za rasvjetljavanje svih nepravilnosti na koje su joj ukazali suradnici u prosincu 2020. godine. Tom pitanju planirali su se detaljnije posvetiti kasnije.