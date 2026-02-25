Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu

HSLS je premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana za resetiranje Vlade ili napuštaju vladajuću koaliciju. Ultimatum, za koji je šef liberala Dario Hrebak brzo rekao da nije ultimatum, uslijedio je nakon pjevanja ustaških stihova u izvedbi kolege mu po većini i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre.

Taj je bivši član i nekadašnji potpredsjednik Vlade Andreja Plenkovića ubrzo sam najavio odlazak iz Sabora, ali uz određeni uvjet - ako se u 30 dana donese zakon "koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista", kao i ostalih totalitarnih režima.

Na odgovor HDZ-ova šefa i premijera nije trebalo predugo čekati. Neće biti nikakvih zakona o zabranama, a ničije ultimatume ne trpimo, poručio je Plenković iz daleke Indije, u kojoj se u tom trenutku nalazio, pa isto ponovio još koji put. Skočio je u međuvremenu i do Ukrajine te dodao da će po povratku razgovarati sa svim koalicijskim partnerima o temama koje su se razvile u političkom prostoru u posljednjih desetak dana, piše Dnevnik.

Hrebak: Mi s Dabrom ne možemo sjediti za istim stolom

Za srijedu je zakazan koalicijski sastanak, a uoči njega Plenković je odvojeno posjeo Hrebaka te Dabrina šefa Ivana Penavu. Hrebak je uoči sastanka poručio da su došli samo razgovarati i ponovio: "Naš stav je jasan." Ponovio je to i nakon sastanka te rekao: "Postoji dobra volja, ali nismo se puno pomakli. Nije pjevao HSLS, nije pjevao DP. Josip Dabro je problem."

"Nama nije cilj rušiti, cilj nam je stabilnost. Niti je HDZ niti je HSLS pjevao niti DP. Pjevao je Josip Dabro nešto što mi ne odobravamo. Vidjet ćemo što će idući dani donijeti. Naši su stavovi jasni, obavijestit ćemo Središnje vijeće stranke. Postoji dobra volja, vidjet ćemo kako će se riješiti problem zvan Josip Dabro", rekao je Hrebak.

"Nismo se susreli s drugim koalicijskim partnerima i do okončanja slučaja Dabro nećemo sudjelovati na njima. Nema ultimatuma, izrazili smo volju i želju da u 30 dana riješimo ovaj problem jer mi s Josipom Dabrom ne možemo sjediti za istim stolom", naglasio je Hrebak.

Penava o nestašluku i ustašluku

"DP sigurno nije taj koji će ići protiv ove koalicije za koju mislimo da radi odličan posao i u smislu koristi za Hrvatsku i građane, ali i u smislu ostvarivanja ciljeva Domovinskog pokreta", istaknuo je Penava nakon sastanka s Plenkovićem.

Na pitanje jesu li našli zajednički jezik s HSLS-om, odgovorio je: "S HSLS-om smo u koaliciji i uvažavamo međusobne razlike, imamo i puno sličnosti o kojima pričamo. Moramo se moći čuti i razumjeti različite kutove. Što se tiče DP-a, imamo razumijevanja bez obzira na to što i padnu teške riječi i nepotrebne izjave."

HSLS je, kaže, zanimalo jedno pitanje, a to je je li Dabrin istup na pokladama i pjevanje "o grobnici u Madridu" i službeno stav Domovinskog pokreta te njihova programska odrednica ili se "dogodilo u smislu incidenta i nestašluka koji se tumači ustašlukom". "Na tragu smo da je to nestašluk", kazao je Penava.

"Jasno sam i isprva odmah rekao da se pozivamo na nacizam, fašizam i ustašovanje, da smo čvrsto ukopani u vrijednosti slobodne Hrvatske i Domovinski rat. No ponavljam, u Zagrebu opet, s druge strane, imamo plakate o održavanju škole komunizma i pozivanje na revoluciju, u tom kontekstu smo jasni i odlučni da kroz rad Povjerenstva rasvijetlimo i bacimo svjetlo na svaki od tih režima i osudimo svaki zločin i odamo poštovanje prema žrtvama zločinačkih režima", dodao je.

"Vrijeme je da sve totalitarne režime stavimo u prošlost i živimo demokratske vrijednosti pa da ne možemo imati da se pjevanje na svadbi ili pokladama pretvara u nacionalnu temu jer je netko zapjevao stihove koje nije trebao, a s druge strane da imamo plakate po gradu o slavljenju revolucije i to nije tema", istaknuo je Penava.

Na pitanje kakva će biti Dabrina sudbina, Penava je rekao da Domovinski pokret ostaje u koaliciji: "Nema dijeljenja DP-a, nema eksplicitne isprike u smislu tražimo od Dabre da dođe na trg i kaže ovo ili ono. Ja sam ovdje kao predsjednik stranke da komuniciram politiku stranke. Smatram pjevanje na pokladama pogrešnim i da to nisu stavovi DP-a niti ideologija."

Na sastanak stiže Boška Ban

Zanimljivo je da ravno na koalicijski sastanak dolazi Plenkovićeva džoker-ruka Boška Ban, i to sada, kako je potvrđeno Dnevniku Nove TV, kao nova članica vladajuće koalicije, koja će danas kao takva biti i službeno predstavljena.

Upravo je ta bivša SDP-ovka, od travnja prošle godine nezavisna saborska zastupnica, na glasanju u petak bila Plenkovićeva 77. ruka na izglasavanju novog ministra Alena Ružića. Bilo ih je potrebno 76.

Ban je već i ranije davala podršku vladajućima, a u izjavi nakon glasanja rekla je da ju nitko nije kontaktirao i da je odluku donijela samostalno.

Što je radio Pupovac u Banskim dvorima?

A ništa manje zanimljivo nije ni da su iz Banskih dvora izašli Milorad Pupovac, Anja Šimpraga i Dragana Jeckov, saborski zastupnici SDSS-a, stranke koja jedina od manjinaca ne podržava Plenkovićevu Vladu. Upravo je uvjet Domovinskog pokreta na samom početku ovoga Plenkovićeva mandata bio da se odstrani SDSS kako bi DP dao podršku predsjedniku HDZ-a.

Pupovac tvrdi da oni danas u Banskim dvorima nisu bili zbog koalicije: "Nismo bili s premijerom, nismo uključeni u te razgovore. Imali smo sastanak o drugoj stvari, a ne o tome. Daleko je to od nas", kazao je Pupovac i pojasnio da su bili na sastanku o realizaciji operativnih programa Vlade.