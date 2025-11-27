Plenkovićeva čistka: Smijenio uhićenog HDZ-ovca Mikulića i niz šefova državnih firmi

Vlada je na zatvorenom dijelu 129. sjednice provela široku kadrovsku rekonstrukciju u nizu državnih firmi i institucija, navodi se u priopćenju.

Smijenjeno je više predsjednika uprava, ravnatelja i čelnika ključnih državnih tijela, a donesene su i odluke o imenovanjima na mandat do šest mjeseci, odnosno do provedbe javnih natječaja.

Vlada je predložila opoziv predsjednika Uprave Hrvatske pošte Ivana Čule, a za vršiteljicu dužnosti imenovala Ivanu Mrkonjić. Smijenjen je i predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić, a na njegovo mjesto dolazi Damir Lončarić.

Opozvan je predsjednik Uprave ACI-ja Kristijan Pavić, a za v.d. predsjednice Uprave imenovana je Ankica Kruljac. Iz Hrvatske lutrije razriješen je Ignacije Čutura, a nova v.d. predsjednica Uprave je Nikolina Klaić.

U Odašiljačima i vezama razriješen je Mate Botica, a za novog predsjednika Uprave do natječaja imenovan je Denis Nikola Kulišić.

Smjene čelnika državnih tijela

Razriješen je glavni državni inspektor Andrija Mikulić, za kojim je Uskok izdao uhidbeni nalog zbog sumnji u korupciju. Dužnosti je razriješen i ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić, a za vršitelja dužnosti imenovan je Hrvoje Šušković.

Smijenjen je i ravnatelj Uprave za otoke u Ministarstvu regionalnog razvoja Dominik Paparić, a Tatjani Katkić Stanić povučeno je ovlaštenje za vođenje Uprave za socijalnu politiku te je razriješena kao članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Promjene u HEP-u i Zračnoj luci Pula

Vlada je predložila imenovanje Vice Oršulića za predsjednika Uprave HEP-a, a Ivice Vukoje i Ante Eleza za članove Uprave do okončanja javnog natječaja. Za Nadzorni odbor HEP-a predloženi su Anton Kovačev, Jelena Zrinski Berger, Mladen Zeljko i Lukša Lulić.

U Zračnoj luci Pula predloženo je imenovanje Vildane Megle, Mladena Stepanića i Marina Goloba u Nadzorni odbor, također na najviše šest mjeseci.