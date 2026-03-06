Plenković: "Vlada će intervenirati kod cijena goriva i struje"

Premijer Andrej Plenković u petak je u Zadru istaknuo da će Vlada pratiti kretanje cijena goriva i po potrebi reagirati, te da se zbog novih okolnosti, posebno sukoba na Bliskom istoku, razmatra i odgoda ukidanja subvencija za struju predviđenih od 1. travnja.

"Vjerojatno danas ili sutra najkasnije imat ćemo projekciju ove krize na potencijalni rast cijena, prije svega na rast cijena supera i dizela. Mehanizme imamo, uredbe postoje. Stali smo s tim uredbama jer je situacija bila stabilizirana. Ukoliko procijenimo da je rast cijena goriva tako velik da zahtjeva intervenciju, mi ćemo intervenirati. To neće biti danas niti sutra, bit će u ponedjeljak", rekao je Plenković.

Premijer je naglasio da subvencije za energente neće prestati te da će se sve odluke donositi s obzirom na aktualne izazove.

"Sve ćemo razmotriti. Ovo su nove okolnosti. Hrvati su prošli kroz energetsku krizu gdje su mnogi drugi imali puno veće posljedice. To ljudi ovdje nisu osjetili niti na kućnim računima, niti mikro, mali ili srednji poduzetnici, niti najveći, a da ne govorimo o školama, bolnicama, domovima za starije, općinama, gradovima i županijama", istaknuo je Plenković.

Dodao je kako Vlada još ima "neko vrijeme" za odluku: "Mjere su trebale prestati s 1. travnja, ali vrlo jednostavno možemo odlučiti o odgodi ili uvođenju novih mjera. Za sada nismo u poziciji reagirati naglo, ali intervenirat ćemo ako bude potrebno."