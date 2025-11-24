Close Menu

Plenković uskoro ima važan sastanak

Evo s kim
Andrej Plenković

Premijer Andrej Plenković trenutačno je u Angoli, gdje se uoči samita Europska unija – Afrička unija razgovaralo i o situaciji u Ukrajini. Nakon tog međunarodnog angažmana slijedi mu jedno važno putovanje, piše Dnevnik.hr.

Petog prosinca ide u službeni posjet Svetoj Stolici, gdje će se susresti s papom Lavom.

U službenom posjetu Papi u listopadu je bio i predsjednik Zoran Milanović, koji je papi Lavu darovao "Misal", prvu hrvatsku tiskanu knjigu, te ga pozvao u Hrvatsku.

