Plenković uoči mimohoda: "Neka svi vide koliko je hrvatska država snažna"

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti uoči početka vojnog mimohoda u Zagrebu.

"Jako sam sretan i zadovoljan da danas imamo prigodu još jednom uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, kojeg ćemo tradicionalno obiježiti u Kninu, biti svi zajedno na ovom svečanom vojnom mimohodu", rekao je Plenković.

Zadovoljan je što će svi moći vidjeti nove vojne sposobnosti Hrvatske vojske i policije.

"Prošli smo taj jedan veliki proces trancizije s istočne na zapadnu tehnologiju da zaista kao članica EU-e i članica u okviru NATO-a budemo interoperabilni i kompatibilni s onim vojskama koje su naši partneri i naši saveznici", dodao je.

S proračuna iz 2016. od 530 milijuna eura za vojsku, danas se taj iznos povećao na milijardu i 500 milijuna.

"Naša ambicija je sukladno dogovoru NATO-a u Haagu, do 2035. dođemo na 3,5 posto izdvajanja za Hrvatsku vojsku i mislim da ćemo to realizirati. Donijeli smo odluku da iskažemo interes prema novom instrumentu SAFE EU-e kako bi uzeli zajam od 1,86 milijardi eura koji bi nam kroz idućih 10 godina pomogao da dođemo do cilja koji smo si zadali", kaže premijer Plenković.

"Veselim se danas svi budemo zajedno, da svi naši ljudi, bilo u domovini, bilo u dijaspori, vide koliko je hrvatska država snažna, a jedan od njezinih simbola i stupova su naše Oružane snage, policija, vatrogasci, HGSS i svi ostali", zaključio je i dodao da će svi biti ponosni na one koji su za Hrvatsku dali najviše.