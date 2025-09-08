Plenković stigao u Dalmaciju: "Svako dijete imat će mjesto u vrtiću do kraja desetljeća"

Prvog dana nove nastavne godine, u ponedjeljak 8. rujna, premijer Andrej Plenković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs posjetili su Osnovnu i Srednju školu Blato na Korčuli.

Tijekom posjeta još jednom je potvrđeno da je obrazovanje jedan od ključnih prioriteta državne politike. Vlada se, naglašeno je, usmjerila na stvaranje jednakih uvjeta za svu djecu i učenike, kao i na podizanje kvalitete cjelokupnog obrazovnog sustava.

- Obrazovanje je najvažnija faza naših života koje nam određuje daljnji životni put. Hvala svima koji se trude s više od 600 tisuća mladih u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, kako bi dobili što snažnije temelje, istaknuo je.

Predsjednik Vlade naglasio je da je primatni cilj da svako dijete, bez obzira na to živi li u manjoj općini ili velikom gradu, ima svoje mjesto u vrtiću.

- Taj cilj ostvarit ćemo do kraja ovog desetljeća. Jednako tako i da sve škole u Hrvatskoj u konačnici budu u sustavu jednosmjenske nastave jer se pokazalo da je to najučinkovitiji način za najkvalitetnije rezultate, rekao je.

Više od 2,7 milijardi eura za ulaganja u škole i vrtiće

Za modernizaciju i razvoj obrazovanja – od predškolskog do visokog – osigurano je više od 2,7 milijardi eura. U tijeku je gradnja novih vrtića, škola i sportskih dvorana širom zemlje. Dugoročni cilj je do 2028. godine postići jednosmjenski rad u svim školama, dok bi do 2030. svako dijete u Hrvatskoj trebalo imati mjesto u vrtiću.

Besplatni obroci i potpora obiteljima

I ove nastavne godine nastavlja se program besplatne prehrane za sve osnovnoškolce, za što je izdvojeno 70,4 milijuna eura. Učenicima srednjih škola država sufinancira prijevoz u vrijednosti od 35,3 milijuna eura, a za udžbenike i druge obrazovne materijale predviđeno je dodatnih 19,9 milijuna eura. Time se pokrivaju i troškovi za obitelji korisnike zajamčene minimalne naknade, kao i učenike uključene u eksperimentalni program cjelodnevne škole.

Posjet Blatu bio je prigoda za poruku da ulaganje u obrazovanje ostaje temeljna odrednica Vlade. Kako je istaknuto, cilj svih mjera jest osigurati jednake prilike za svu djecu u Hrvatskoj, neovisno o tome u kojem dijelu zemlje žive.