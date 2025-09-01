Plenković spominjao građanski rat u Srbiji, Brnabić ga optužila za politizaciju

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagirala je na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je na skupu u Sloveniji ustvrdio da se Srbija nalazi "na rubu građanskog rata".

Brnabić je na društvenoj mreži X poručila da takve tvrdnje nisu istinite te da iza njih stoje političke namjere.

– Plenković tvrdi da je Srbija pred građanskim ratom. Što drugo očekivati, kad je to ono što žele i u što su godinama ulagali. Njihov strateški cilj je da Aleksandar Vučić ne bude na čelu države, a misle da se to može ostvariti jedino kroz nestabilnost – napisala je Brnabić.

Dodala je kako se takva predviđanja neće ostvariti:

– Na nesreću onih koji to priželjkuju, a na sreću Srbije i većine našeg naroda, to nije istina i nikada se neće dogoditi.

Svoju objavu zaključila je parafrazom popularne pjesme, uz poruku: „Džaba vam trud, neće vam uspjeti“.

Plenkovićevo upozorenje u Bledu

Hrvatski premijer sudjelovao je na 20. Bledskom strateškom forumu, na panelu pod nazivom „Bledski zalog: San ili stvarnost?“, zajedno sa slovenskim kolegom Robertom Golobom, crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, albanskim premijerom Edijem Ramom i europskom povjerenicom za proširenje Martom Kos.

Plenković je tom prilikom naglasio da je proširenje Europske unije moguće jedino ako se ispune svi kriteriji i ako političke okolnosti u Europi to dopuste.

Govoreći o stanju u regiji, izdvojio je Sjevernu Makedoniju, koja je i dalje blokirana, Srbiju koju prate višegodišnji nemiri i prosvjedi, te Bosnu i Hercegovinu gdje Milorad Dodik redovito prijeti odcjepljenjem Republike Srpske. Upravo je u tom kontekstu izjavio kako je Srbija „na rubu građanskog rata“.