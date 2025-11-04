Plenković se oprostio od prvog makarskog gradonačelnika: "Njegova ljubav prema gradu treba poslužiti kao uzor"

Andrej Plenković je izrazio sućut obitelji prvog makarskog gradonačelnika.

"Poštovana obitelji, s iskrenim žaljenjem primio sam vijest o smrti g. Ivana Ivande, prvog makarskog gradonačelnika, utemeljitelja i dugogodišnjeg člana #HDZ - koji je uvelike pridonio učvršćivanju demokracije i razvoju svog grada. Osim po društveno-političkom radu, ostat će zapamćen i po važnom doprinosu obrani u najtežim trenucima Domovinskog rata. Teško je pronaći riječi utjehe koje bi mogle nadoknaditi vaš gubitak, ali ostaju sjećanja i uspomene na čovjeka čija ljubav prema vlastitom gradu, makarskom kraju i Domovini svima može poslužiti kao uzor. U ime HDZ-a i u svoje osobno ime upućujem vam izraze najdublje sućuti", poručio je Plenković.