Plenković putuje u Bruxelles: Na stolu sigurnost, Ukrajina i cijene energije

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovat će od 18. do 20. ožujka u Bruxellesu na sastanku Europskog vijeća i Euro Summitu, gdje će čelnici Europske unije raspravljati o nizu ključnih geopolitičkih i gospodarskih tema.

Među glavnim temama bit će vojna eskalacija na Bliskom istoku i stanje u Iranu, kao i posljedice tih događaja na Europsku uniju, posebno u kontekstu cijena energije i energetske sigurnosti. Na dnevnom redu su i strateška konkurentnost EU-a, novi višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2028. do 2034. godine, situacija u Ukrajini te pitanja sigurnosti, obrane i migracija.

U raspravama će sudjelovati i glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres, koji je pozvan na radni ručak s europskim čelnicima, a fokus će biti na pogoršanoj međunarodnoj situaciji i očuvanju multilateralizma.

Na Euro Summitu, koji će se održati u uključivom formatu, razgovarat će se o stanju gospodarstva europodručja. Sudjelovat će i predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde te predsjednik Euroskupine Kirjakos Pjerakakis.

Plenkovićev program u Bruxellesu započinje u srijedu sastankom s predsjednikom Vlade Sjeverne Makedonije Hristijanom Mickoskim, nakon čega će sudjelovati na obilježavanju 50. obljetnice Europske pučke stranke.

U četvrtak je predviđen sastanak Europskog vijeća i Euro Summita, dok će se u petak održati nastavak sastanka europskih čelnika.