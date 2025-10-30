Close Menu

Plenković: "Posebno je bio dirljiv susret s majkom Jean-Michela Nicoliera, Lylian Fournier"

"Hrvatska neće prestati tragati za 1740 nestalih osoba", poručio je
Andrej Plenković

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković podsjetio je da su pronađeni posmrtni ostaci francuskog dragovoljca i jenog od heroja Vukovara Jean-Micehla Nicoliera te trojice hrvatskih branitelja Josipa Batarela, Zorislava Gašpara Jean i Dragutina Štica, piše Dnevnik.hr.

"Pokazao je svoju hrabrost braneći Hrvatsku zajedno s hrvatskim braniteljima", istaknuo je Plenković i poručio: "Ovaj trenutak važan je za obitelji poginulih branitelja. Posebno je bio dirljiv susret s majkom Jean-Michela Nicoliera Lylian Fournier i njegovom obitelji koji i žive u Hrvatskoj." Zahvalio je svima uključenima u proces na naporima koje ulažu. "Hrvatska neće prestati tragati za 1740 nestalih osoba", poručio je.

Osvrnuo se i na sastanke Koalicije voljnih te posjet izvršne direktorice Europske agencije za okoliš. "Hrvatska je dobila dobre ocjene u izvješću o stanju okoliša u EU", kazao je Plenković i dodao da su rezultati na tragu ispunjavanja Vladinih ciljeva održivog razvoja na razini UN-a.

Vlada je u Sabor poslala paket triju zakona, čiji je cilj omogućiti daljnji rast, ali i spriječiti devastaciju prostora. Riječ je o prijedlozima zakona o gradnji, zakona o prostornom uređenju te zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

Plenković je istaknuo da su ključni za pravilno planiranje i sigurno građenje: "Njihova primjena doprinijet će zaštiti javnog interesa, sigurnosti građana i kvaliteti života u zajednici."

Vlada će donijeti i odluku o vrijednosti godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskoga staža za 2025. godinu. Prvi godišnji dodatak za umirovljenike stiže u prosincu.

