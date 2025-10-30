Plenković: "Posebno je bio dirljiv susret s majkom Jean-Michela Nicoliera, Lylian Fournier"

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković podsjetio je da su pronađeni posmrtni ostaci francuskog dragovoljca i jenog od heroja Vukovara Jean-Micehla Nicoliera te trojice hrvatskih branitelja Josipa Batarela, Zorislava Gašpara Jean i Dragutina Štica, piše Dnevnik.hr.

"Pokazao je svoju hrabrost braneći Hrvatsku zajedno s hrvatskim braniteljima", istaknuo je Plenković i poručio: "Ovaj trenutak važan je za obitelji poginulih branitelja. Posebno je bio dirljiv susret s majkom Jean-Michela Nicoliera Lylian Fournier i njegovom obitelji koji i žive u Hrvatskoj." Zahvalio je svima uključenima u proces na naporima koje ulažu. "Hrvatska neće prestati tragati za 1740 nestalih osoba", poručio je.

Osvrnuo se i na sastanke Koalicije voljnih te posjet izvršne direktorice Europske agencije za okoliš. "Hrvatska je dobila dobre ocjene u izvješću o stanju okoliša u EU", kazao je Plenković i dodao da su rezultati na tragu ispunjavanja Vladinih ciljeva održivog razvoja na razini UN-a.

Vlada je u Sabor poslala paket triju zakona, čiji je cilj omogućiti daljnji rast, ali i spriječiti devastaciju prostora. Riječ je o prijedlozima zakona o gradnji, zakona o prostornom uređenju te zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

Plenković je istaknuo da su ključni za pravilno planiranje i sigurno građenje: "Njihova primjena doprinijet će zaštiti javnog interesa, sigurnosti građana i kvaliteti života u zajednici."

Vlada će donijeti i odluku o vrijednosti godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskoga staža za 2025. godinu. Prvi godišnji dodatak za umirovljenike stiže u prosincu.