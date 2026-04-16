Plenković otkrio što nas čeka s gorivom: Stiže promjena cijena

Nakon ministra gospodarstva Ante Šušnjara, i predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je u četvrtak da će gorivo nakon niza poskupljenja od utorka ipak malo pojeftiniti.

- Pričekat ćemo još dva-tri dana dok burze rade i nakon toga ćemo vidjeti kakva je prava situacija. Prema ovome kako je sada, trebalo bi doći do ne baš velikog, ali ipak malog smanjenja cijena litre goriva što je jako dobro u ovim okolnostima - rekao je Plenković prilikom radnog posjeta Istarskoj županiji. Plenković je podsjetio kako se cijene formiraju u ponedjeljak i stupaju na snagu u utorak, a da bi se izračunala konačna cijena prati se cijena na burzama u protekla dva tjedna i na dnevnoj bazi.

- Ovo zasigurno nije dobra situacija, još uvijek su to jako velike cijene. Podsjećam da je prije početka rata na Bliskom istoku cijena barela nafte bila 71 dolar i to je znatno manje nego što je danas - poručio je Plenković, javljaju 24sata.

Ovo će značiti blagi predah za vozače, koji se od izbijanja krize na Bliskom istoku suočavaju s rastom cijena, a Vlada je na krizu reagirala ograničavanjem cijena za osnovni benzin i dizel.

"Pratimo te sve cijene posebno energenata"

- Cijena dizela na svjetskom tržištu dosegnula je povijesno najviše vrijednosti. Trendovi zadnjih desetak dana su takvi da se cijene nešto stabiliziraju, čak neznatno i padaju tako da pratimo te sve cijene posebno energenata - kazao je ranije ministar.

Naveo je kako je cijena na Mediteranu u realizaciji ugovora bila više od 1600 dolara po toni, a prethodno je najviša cijena bila 1350 dolara, a to jasno govori s kolikom energetskom krizom se suočavamo. Šušnjar je naveo kako je u Hrvatskoj osigurana dostupnost goriva, unatoč nestabilnosti na svjetskom tržištu i krizi na Bliskom istoku.

- Bitno je da imamo dostupne derivate. Imali smo ih cijelo vrijeme, imat ćemo ih i ubuduće. Sigurnost opskrbe nije dovedena u pitanje ni u jednom trenutku - ustvrdio je Šušnjar.

Nakon ponovnog uvođenja regulirane cijene goriva, Vlada svaka dva tjedna u ponedjeljak određuje najviše maloprodajne cijene za osnovni benzin, dizel, plavi dizel te plin za boce i spremnike. Te cijene vrijede u dvotjednom režimu, počevši od utorka. Predložene su i izmjene Zakona o PDV-u koje Vladi omogućavaju da sukladno razvoju situacije može intervenirati i prilagođavati stopu PDV-a na naftne derivate. Navedeni prijedlog u Saboru bi trebao biti izglasan 30. travnja. Hrvatska je poslala zahtjev Europskoj komisiji o oslobođenju od europskih trošarina.

Vlada je produljila i rok subvencioniranja dijela krajnje cijene opskrbe plinom do 30. rujna 2026., u kojem će se kupcima u kategoriji kućanstvo nadoknaditi trošak za plin u iznosima određenima prema distribucijskom području. Bez produljenja mjere došlo bi do prosječnog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva do 7,6 posto, javljaju 24sata.

- Vlada će i nadalje pratiti situaciju i kretanja na tržištu energije te ovisno o okolnostima i tržišnim pokazateljima, po potrebi pravodobno poduzimati druge odgovarajuće mjere radi zaštite građana te očuvanja stabilnosti i opskrbe energijom - rekao je Vedran Špehar, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.

I uz ograničenje cijene su visoke

Posljednjom odlukom Vlade cijena osnovnog benzina je 1,66 eura a dizela 1,85 eura po litri. Koliko će cijene pasti, za sada nije poznato. Cijena plavog dizela, koja je izuzetno važna za poljoprivrednike, iznosi 1,36 eura.