Plenković otkrio: "Djeca me smatraju najvećim neprijateljem kad im uzmem mobitele"

Ubrzani tehnološki napredak i njegov snažan utjecaj na najmlađe predstavljaju ozbiljan izazov za europske vrijednosti, poručio je u nedjelju premijer Andrej Plenković.

Govoreći završnog dana sigurnosne konferencije u Muenchenu, Plenković, koji je otac troje maloljetne djece, istaknuo je kako ga kod kuće često doživljavaju kao “najvećeg neprijatelja” kada im oduzme mobitele. Dodao je da svatko tko ima djecu dobro zna koliko vremena odlazi na sadržaje upitne vrijednosti.

Naglasio je kako se radi o ozbiljnom pitanju jer ostaje otvoreno kakve će posljedice takva izloženost imati na današnje mlade u godinama koje dolaze. Zapitao se kakve će stavove i vrijednosti formirati za 15 ili 20 godina, nakon što su odrastali uz obilje, kako je rekao, nevažnog i često bizarnog sadržaja.

Plenković je upozorio i na promjene u načinu informiranja građana. Sve manje ljudi kupuje novine, sluša radio ili prati televiziju, zbog čega političari, bez obzira na ideološku pripadnost, moraju tražiti nove kanale komunikacije. Istaknuo je i da su kampanje dezinformacija prisutne bez obzira na to odakle dolaze te da upravo na tom pitanju otpornost demokracija dolazi na kušnju. O tome je govorio na panelu posvećenom prijetnjama demokraciji, vladavini prava i ljudskim pravima u Europi.

Njegove poruke uklapaju se u širi europski trend pooštravanja pravila za korištenje društvenih mreža među maloljetnicima. Nakon što je Australija u prosincu prošle godine zabranila pristup društvenim mrežama osobama mlađima od 16 godina, raste pritisak na europske vlade da razmotre slične mjere.

Francuska, Danska i Grčka već poduzimaju konkretne korake, a Španjolska i Portugal nedavno su najavili uvođenje dobnih ograničenja. Rasprave o strožim pravilima vode se i na razini Europske unije. Europski parlament je u studenome prošle godine predložio da 16 godina bude minimalna dob za samostalno korištenje društvenih mreža, platformi za razmjenu videozapisa i alata umjetne inteligencije. Prema tom prijedlogu, mladi između 13 i 16 godina mogli bi im pristupati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.