Plenković o ustaškoj poruci "Za dom spremni": "Mislim da je poruka logična"

Uoči pete obljetnice potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je obnovljene objekte i gradilišta višestambenih zgrada u Sisku, Glini i Petrinji. Bio je i na svečanom otvorenju Centra znanja i planetarija - Gradska Munjara Sisak i Glazbene škole Frana Lhotke u Petrinji, piše N1.

Osim obnove odgovorio je i na pitanje o transparentu BBB-a na utakmici s Lokomotivom.

"Koliko shvaćam, uputili su poruku Tomaševiću. Pa dobro, mislim da je poruka logična jer je on potpuno nekonzistentan. Dopusti koncert na Hipodromu, onda u subotu 27.12., ali u nedjelju ne može", rekao je premijer jasno aludirajući na drugi koncert u zagrebačkoj areni koji je htio održati Marko Perković Thompson.