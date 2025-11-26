Close Menu

Plenković o Thompsonovu koncertu: "Ljudi trebaju vidjeti tko je za slobode, a tko za cenzuru"

'Tema se koristi za političko parazitiranje'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, odgovarajući na novinarski upit, osvrnuo se na zabranu zagrebačkog koncerta Marka Perkovića Thompsona.

- Dopustiti koncert 27., a ne dopustiti 28., je nekonzistentno i politički i pravno, i nelogično. Pogotovo ako SDP-ov gradonačelnik Varaždina organizira koncert. Ajde da su sad samo njegovi koncerti u gradovima gdje je HDZ na vlasti, ali ako je u Varaždinu organiziran koncert, onda je to sve besmisleno - rekao je, javlja HRT .

Premijer je ocijenio da je riječ o 'parazitiranju na temi koja postoji već 35 godina, a koje su se ovi dohvatili sada'.

- Očito da neki drugi važni problemi nisu prioritet, pa se sada time bave - rekao je.

- Mi nismo niti za daljnju polarizaciju na toj temi niti mi organiziramo koncert. Jednostavno, ljudi trebaju vidjeti tko je za slobode, a tko je tu za cenzuru - zaključio je Plenković.

