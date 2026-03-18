Plenković o pozivu Milanoviću: "Vidjet ćemo hoće li biti odgovora"

Vlada će sa sjednice u Hrvatski sabor uputiti nacrt prijedloga zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koji bi, usklađenjem sa zakonodavstvom EU, trebao omogućiti višu razinu profesionalnosti u obavljanju djelatnosti posredovanja, kao i veću zaštitu korisnika usluga, piše N1.

Zakonom se, između ostalog, propisuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja, prava i obveze sudionika, stručni uvjeti za agente te sustav nadzora, čime se uspostavlja okvir za zakonito i stručno posredovanje u prometu nekretnina.

Vlada će donijeti i plan prijema osoblja za 2026. godinu u Hrvatsku vojsku, kao i odluke o proglašenju "Nacionalnog dana posvojitelja" te o darovanju nekretnine i sredstava za izgradnju Spomen doma obitelji Čengić.

Uvodno se na sjednici ministrima obratio premijer Andrej Plenković pa komentirao kreditni rejting najviše razine koji je Hrvatskoj prošlog tjedna dodijelila agencija Standard&Poors.

"To je snažan signal da je Hrvatska politički stabilna, jasan signal ulagačima, povoljnije zaduživanje za država i građane, to znači dobro ozračje i povolje reference za gospodarstvo i za banke. Projekcija rasta za naredne tri godine je 2,7 posto. Zašto je kreditni rejting važan, jer ima nekih koji smatraju da je nebitan? Kad je Hrvatska prije 6 godina imala rejting smeća, tada smo za kamate izdvajali 3,5 posto, a danas 1,5 posto. Ta je razlika iznos koji Hrvatska danas izdvaja za obranu. Ovi koji smatraju da je to ništa, neka malo pogledaju što govore drugi i čelnici banaka, najvećih kompanija", elaborirao je Plenković referirajući se na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da "taj kreditni rejting ne znači ništa".

Nije propustio komentirati ni energetsku krizu izazvanu napadom na Iran.

"Vlada u vrijeme energetske krize osigurava da nitko ne ostane bez derivata. Za to zahvaljujem ministrima Šušnjaru, Ćoriću i Vlajčiću", naglasio je premijer.

Potom se osvrnuo na poziv o sazivanju sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, upućen predsjedniku Zoranu Milanoviću.

"Vidjet ćemo hoće li biti odgovora. Ponuđeni termini su cijeli idući tjedan, mi ćemo se prilagoditi", napomenuo je premijer.

Na kraju je poželio sućut obitelji Šimenc zbog smrti legende hrvatskog sporta Zlatka Šimenca.