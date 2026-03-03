Close Menu

Plenković o povlačenju vojnika: "Milanović opet komunicira bez konzultacija"

Vojnici ostaju na Bliskom istoku

Premijer Andrej Plenković rekao je novinarima da će Vlada znati odgovoriti na mogući rast cijena energenata uslijed krize na Bliskom istoku.

"Vlada je u prošlosti intervenirala u cijene goriva i spremna je nastaviti to činiti njihovim ograničavanjem ako se pokaže potrebnim kako bi zaštitila građane i gospodarstvo", rekao je. Izrazivši zabrinutost zbog onoga što se događa u Hormuškom tjesnacu, kazao je da će se odluke donositi na temelju razvoja situacije.

Plenković se također osvrnuo na odluku predsjednika RH Zorana Milanovića o povlačenju hrvatskih vojnika i rekao da je to samo još jedna u nizu odluka bez konzultacija s Vladom te dodao da će se s tim procesom nastaviti kad se steknu sigurnosni uvjeti.

„To je odluka koja je u kontekstu početka ove akcije, vojnici su i dalje tamo. Na sigurnom. Imamo njih osam - jedan u Libanonu, sedam u Iraku. Kada se steknu uvjeti u smislu sigurnosnih mogućnosti, onda će se nastaviti s tim procesom. U ovom trenutku, oni su tamo gdje jesu“, kazao je premijer.

