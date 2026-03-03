Plenković o povlačenju vojnika: "Milanović opet komunicira bez konzultacija"

Premijer Andrej Plenković rekao je novinarima da će Vlada znati odgovoriti na mogući rast cijena energenata uslijed krize na Bliskom istoku.

"Vlada je u prošlosti intervenirala u cijene goriva i spremna je nastaviti to činiti njihovim ograničavanjem ako se pokaže potrebnim kako bi zaštitila građane i gospodarstvo", rekao je. Izrazivši zabrinutost zbog onoga što se događa u Hormuškom tjesnacu, kazao je da će se odluke donositi na temelju razvoja situacije.

Plenković se također osvrnuo na odluku predsjednika RH Zorana Milanovića o povlačenju hrvatskih vojnika i rekao da je to samo još jedna u nizu odluka bez konzultacija s Vladom te dodao da će se s tim procesom nastaviti kad se steknu sigurnosni uvjeti.

„To je odluka koja je u kontekstu početka ove akcije, vojnici su i dalje tamo. Na sigurnom. Imamo njih osam - jedan u Libanonu, sedam u Iraku. Kada se steknu uvjeti u smislu sigurnosnih mogućnosti, onda će se nastaviti s tim procesom. U ovom trenutku, oni su tamo gdje jesu“, kazao je premijer.