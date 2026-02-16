Plenković o Dabri: "Treba mu discipline. Nije ovo puno drugačije od situacije lani"

Društvenim mrežama i medijskim prostorom u nedjelju se munjevitom brzinom proširila snimka saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i člana vladajuće većine Josipa Dabre. Sporna snimka nastala je ovog vikenda tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, selu između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a objavljena je na Facebooku.

Premijer Andrej Plenković javnosti se obratio nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a koja je započela u 17 sati.

Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva HDZ-a dao izjavu za medije. Rekao je da su se na Predsjedništvu osvrnuli na situaciju u vezi zastupnika Josipa Dabre i pjevanja "potpuno neprimjerne pjesme".

"Osuđujemo takvo Dabrino ponašanje. O tome sam razgovarao i s predsjednikom DP-a, s predsjednikom HSLS-a, jer su bili brojni komentari i upiti medija. U svakom slučaju mogu reći da ćemo imati sastanak koalicije, zatražiti od zastupnika Dabre da se takva praksa ne događa. Pretpostavljam da će se kolege iz Domovinskog pokreta očitovati o tome", poručio je Plenković.

"Naravno da takva stvar ne bi trebala niti će ugroziti stabilnost koalicije, to bi bilo smiješno. S druge strane razumijemo i ovu reakciju HSLS-a, s obzirom na vrijednosni sustav liberalnih stranaka. Ništa manje nismo ni mi nezadovoljni s ovakvom situacijom nego što su i oni, ali vjerujem da ćemo kroz dijalog pronaći rješenje koje će omogućiti nesmetano funkcioniranje parlamentarne većine i Vlade", dodao je Plenković.

"Želimo društvo temeljeno na vrijednostima i na tolerantnom načelu, a da se ovakva praksa više ne događa jer je to u potpunosti neprimjereno", rekao je Plenković.

"Nije ovo puno drugačije od situacije lani. Tu se treba očito malo disciplinirati. Poklade su bile, ne mogu ja to niti opravdavati niti izražavati razumijevanje niti simpatije. Takva vrsta pjevanja ne spada u katalog omiljenih pjesama nikoga koga ja poznajem. Što Nadamo se da se neće ponoviti. Ovo nije najgora stvar koja nam se dogodila u mandatu", poručio je Plenković.

Plenković je rekao da HDZ ne može odgovarati za ono što radi netko drugi.

"Ako netko na pokladama, vjerojatno pod utjecajem alkohola, ničim izazvan pjeva takve pjesme sigurno ih nisam pjevao ja, HDZ. Ne možemo odgovarati za ono što netko radi. To nema nikakve veze s mojom političkom ostavštinom. Moja politička ostavština će biti nešto puno krupnije", poručio je Plenković.

Na pitanje novinara je li takvo pjevanje njegova politička ostavština, Plenković je poručio: "Što se događalo u proljeće 2024. godine? Što je ova jedna te ista oporba radila na zatvorenom Markovom trgu točno pod prozorom nekadašnjeg mjesta gdje su se održavale sjednice Vlade. Govorili su da bandu treba zapaliti i izbaciti kroz prozor. Imali ste Milanovića koji ostane predsjednik i kaže Grbinu da se makne... Imamo Ustavni sud, medije koji to toleriraju i opću histerizaciju hrvatskog političkog prostora i enormnu izlasnost na izbore i unatoč tome pobijedimo SDP... Nema tko nije upro da promijeni političku situaciju. Imate tzv. situaciju nakon travnja gdje svi akteri upiru da DP ne ode s nama u koaliciju... Ovi isti iz SDP-a bili bi sretni da su vidjeli iskru u Penavinom oku i da je on otišao lijevo. Onda bi bio okej".

"Taj lijevi političko-medijsko-komentatorski zagrebački dio scene postoji samo tu. Odite sa mnom u Dubrovnik, Osijek, Varaždin, Pulu, Rijeku, Gospić, Bjelovar, Koprivnicu. Nigdje te izvanrednosti nema", rekao je Plenković.

"Sigurno nije bio zaključak parlamentarne većine da Dabro ode na poklade u Komletince i da to pjeva. To što jedan čovjek napravi njegova je osobna odgovornost. To s koalicijom, čak ni s Domovinskim pokretom, a kamoli s nama, nema veze", poručio je Plenković, javlja RTL.