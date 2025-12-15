Plenković o Bačićevim zakonima: Ja još nisam shvatio što je tu protuustavno?

Saborski klubovi lijeve oporbe najavili su u ponedjeljak da će dati na ocjenu ustavnosti set građevno-prostornih zakon te pokrenuti referendum kako bi se spriječilo, istaknuli su, uništenje prostora u režiji Branka Bačića i HDZ-a i sačuvalo ono najvrjednije u Hrvatskoj što trenutačno imamo, piše N1.

"Neka idu pred Ustavni sud, ja još nisam shvatio što je tu protuustavno, od cijele te konfuzije koja je trajala preko vikenda. Ta teza ne vidim da stoji. Politika koju oni vode je da jednostavno stvari fokusiraju kao da je nešto problematično. Ovi zakoni idu u korist hrvatskih građana, i oni su dobri za hrvatske građane u odnosu na postojeće stanje", rekao je Andrej Plenković.

