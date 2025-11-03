Plenković napao Milanovića: "Kršio je zakon..."

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a dao je izjavu za medije u kojoj je komentirao aktualne teme, od potrage za nestalima i usporavanja inflacije do izbora predsjednika Vrhovnog suda, pri čemu je oštro kritizirao predsjednika Zorana Milanovića. Optužio ga je za kršenje zakona, vrijeđanje sudaca i blokadu imenovanja veleposlanika, prenosi N1.

Plenković je na početku zahvalio ministru Medvedu i svim službama na uspješnom pronalasku posmrtnih ostataka nestalih hrvatskih branitelja, istaknuvši kako je to važno za mir njihovih obitelji. Najavio je nastavak potrage. Također je pozdravio usporavanje inflacije koja u listopadu iznosi 3,6 posto.

Kritike Milanoviću zbog izbora šefa Vrhovnog suda

Glavni dio izjave bio je posvećen izboru predsjednika Vrhovnog suda i kandidatkinji Mirti Matić, koju je predložio predsjednik Zoran Milanović.

"Što se tiče izbora Predsjednika Vrhovnog suda, njegova teza o tome da je javni poziv besmislen je potpuno promašena", poručio je Plenković.

Podsjetio je na situaciju otprije četiri godine. "Već prije četiri godine imali smo situaciju u kojoj je kršio zakon kada je jednu svoju raniju kandidatkinju, profesoricu Pravnog fakulteta, predlagao Saboru mimo zakonske procedure. Važno je podsjetiti na to jer ljudi brzo zaboravljaju", kazao je Plenković.

Naglasio je da je zakon o javnom pozivu prošao provjeru Ustavnog suda. "Htio bih podsjetiti javnost zašto smo uveli javni poziv. Nismo to učinili kako on to maliciozno insinuira da bismo ograničavali ovlasti tada predsjednice nego kako bismo uskladili zakonodavstvo s preporukama tijela Vijeća Europe koje je zaduženo za suzbijanje korupcije", objasnio je premijer, dodavši kako "malo političke pedagogije nije loše i ne škodi hrvatskoj javnosti".

Osvrnuo se i na sastanak s kandidatkinjom Mirtom Matić. "Ja gospođu Matić nisam ranije poznavao, premda smo bliski generacijski", rekao je i dodao da su se sastali na njezin zahtjev. "Ja sam je primio i saslušao. Rekao sam joj da se može javiti kao i svatko drugi, a konačnu odluku donijet ćemo naknadno", izjavio je.

"Milanović godinama grubo vrijeđa suce"

"Potpuno se ignorira da Milanović grubo vrijeđa suce Vrhovnog suda i to godinama", istaknuo je premijer, dodavši da je takav stav "indikativan".

Zaključio je kako će "svi kandidati koji su se javili proći proceduru" i da nema nikakvog prejudiciranja.

O tužbi SDP-a i imenovanju veleposlanika

Komentirajući tužbu koju je SDP podnio Europskom sudu za ljudska prava zbog sumnji u nepravilnosti na izborima za varaždinskog župana, Plenković je kratko rekao: "Moram priznati da onaj tko gubi, ima se pravo žaliti pa neka se žali gdje god hoće. Loši gubitnici. Možda je bolje da se zabave izborima svojih vodstava u četiri glavna grada".

Na pitanje o popuštanju predsjedniku oko imenovanja veleposlanika, Plenković je odgovornost prebacio na Milanovića. "Prvo, on je odbio proces imenovanja veleposlanika u jesen 2020. godine. Ministarstvo je napravilo okvirnu neformalnu listu ljudi za tada upražnjena mjesta. On je to odbacio. Pratite me? Time je praktički blokirao imenovanje veleposlanika i onda još u javnosti plasira tezu o ovlastima...", rekao je Plenković.