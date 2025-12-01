Plenković: „Mi smo zadnja brana normalnoj Hrvatskoj, prosvjed je fabriciran“

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a te komentirao ključne društveno-političke teme, s posebnim naglaskom na prosvjed protiv fašizma. Tom je prilikom poručio kako je HDZ "zadnja brana normalnoj Hrvatskoj", prenosi N1 Hrvatska.

Nakon što je izvijestio da Hrvatska dobiva više od milijardu eura iz Europe zbog ispunjenih kriterija, premijer se osvrnuo na prosvjed.

"HDZ je jedina istinska, prava i zrela, zadnja brana normalnoj Hrvatskoj"

"Pratili smo prosvjed, koji je, kao što smo vidjeli, iako nazvan da je protiv fašizma, rekao bih da je to fabricirana teza. Ljevica je dobila svoju manifestaciju ideoloških podjela, a građani su mogli vidjeti i koje parole su se tamo našle. U tom smislu, pozicija HDZ-a je jedina istinska, prava i zrela - da smo zadnja brana normalnoj Hrvatskoj", izjavio je Plenković.

Dodao je kako vjeruje da građani prepoznaju stvarne namjere organizatora.

"Iz aviona se vidi da žele destabilizirati vlast"

"Mudri, zreli i pametni građani vide tko iza čega stoji. Iz aviona se vidi da žele destabilizirati vlast, ali to neće uspjeti. Mi ćemo treći mandat odraditi do kraja, bez obzira na sve izazove i krize. Borit ćemo se za ono što je građanima bitno, a to su ekonomski rat i bolji životni standard", poručio je.

Tijekom prosvjeda na kojem su se okupile tisuće građana zabilježeni su i napadi, a policija je uhitila 11 osoba.

"Meni je nedjelja dan za djecu, bila je prva nedjelja dočašća, spremamo se u Rim, pa nisam gledao sve. Vidio sam danas parole i moja poruka je jednostavna, treba gledati tko iza čega stoji i što zagovara. Tko to podržava, sretno mu bilo. Mi ne dijelimo to, veliki dio tih poruka osuđujemo", rekao je premijer.

"Možemo nije nevina stranka"

Plenković je komentirao i aferu Hipodrom te način na koji je stranka Možemo reagirala na nju.

"Prvo bih ih pozvao neka osude poruke s jučerašnjih marševa, koje nemaju veze s temeljima Ustava. Koliko čujem, neki od njih su šetali u povorkama.

Što se tiče optužnica u aferi Hipodrom, htio bih to usporediti s ovim što se veže za Mikulića. Iznosi su ovdje podosta veći. Možemo kao strana koja najčešće skače na sve te teme očito ima veliki broj aktera koji pokazuju da Možemo nije nikakva nevina stranka. Imaju ljude koji su skloni korupcijskim aferama. Čistunstvo ne postoji, samo politička bitka", zaključio je Plenković.