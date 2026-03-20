Plenković i ministri u subotu obilaze lokacije poslijepotresne obnove u Zagrebu

U povodu šeste obljetnice zagrebačkog potresa, predsjednik Vlade Andrej Plenković obići će u subotu, 21. ožujka, nekoliko lokacija poslijepotresne obnove na području Zagreba, zajedno s članovima Vlade. Uz premijera će biti potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministrica zdravstva Irena Hrstić, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

Obilazak počinje na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije

Program obilaska počinje u 8 sati posjetom Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u Svetošimunskoj cesti. Potom je u 8.45 predviđen obilazak Hrvatskog povijesnog muzeja u Griču, gdje će se održati i svečanost polaganja vremenske kapsule prigodom početka nove interpolacije spojnog mosta u sklopu obnove palače Muzeja.

U fokusu i Medicinski fakultet te KBC Zagreb

Nakon toga, u 9.20 sati, Vladino izaslanstvo obići će cjelovito obnovljenu zgradu dekanata Medicinskog fakulteta na Šalati.

U 10 sati na rasporedu je obilazak gradilišta KBC-a Zagreb u Kišpatićevoj ulici. Program završava u 10.20 obilaskom obnovljenih prostora Klinike za plućne bolesti Jordanovac KBC-a Zagreb, gdje će biti upriličena i svečanost otvorenja zgrade.